Conference League: Νίκη της Ριέκα κόντρα στη Σπάρτα Πράγας
Onsports Team 24 Οκτωβρίου 2025, 20:29
Οι Κροάτες επικράτησαν στο ματς που δεν είχε ολοκληρωθεί λόγω βροχής – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Με καθυστέρηση μιας μέρας ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική του Conference League. Η Ριέκα επικράτησε 1-0 της Σπάρτα Πράγας, με τέρμα του Ντανιέλ Αντού-Ατζέι στο 75’. Με τους Κροάτες να παίρνουν τους πρώτους βαθμούς τους στη League Phase.

Το ματς είχε αρχίσει το απόγευμα της Πέμπτης και διακόπηκε λόγω έντονης βροχόπτωσης. Ξανάρχισε το βράδυ, αλλά στο ημίχρονο υπήρξε οριστική διακοπή για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί την Παρασκευή.

Conference League – 2η αγωνιστική

ΑΕΚ - Αμπερντίν 6-0

Άλκμααρ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-0

Μπρέινταμπλικ - Κουόπιο 0-0

Ντρίτα - Ομόνοια 1-1

Ραπίντ Βιένης - Φιορεντίνα 0-3

Ριέκα - Σπάρτα Πράγας 1-0

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Λέγκια Βαρσοβίας 1-2

Σκεντίγια - Σέλμπουρν 1-0

Στρασμπούρ - Γιαγκελόνια 1-1

Χάκεν - Ράγιο Βαγεκάνο 2-2

Μάιντς - Ζρίνσκι Μόσταρ 1-0

Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας 0-1

Χάμρουν - Λοζάνη 0-1

Λίνκολν Ρεντ Άιμπς - Λεχ Πόζναν 2-1

Σαμσουνσπόρ - Ντιναμό Κιέβου 3-0

Σάμροκ Ρόβερς - Τσέλιε 0-2

Σίγκμα Όλομουτς - Ρακόβ Τσεστόχοβα 1-1

Κραϊόβα - Νόα 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Φιορεντίνα 6
  2. ΑΕΚ Λάρνακας 6
  3. Τσέλιε 6
  4. Λοζάνη 6
  5. Σαμσουνσπόρ 6
  6. Μάιντς 6
  7. Ράγιο Βαγεκάνο 4
  8. Ρακόβ Τσεστόχοβα 4
  9. Στρασμπούρ 4
  10. Γιαγκελόνια 4
  11. Νόα 4
  12. ΑΕΚ 3
  13. Ζρίνσκι Μόσταρ 3
  14. Λεχ Πόζναν 3
  15. Σπάρτα Πράγας 3
  16. Κρίσταλ Πάλας 3
  17. Σαχτάρ Ντόνετσκ 3
  18. Λέγκια Βαρσοβίας 3
  19. Ριέκα 3
  20. Σκεντίγια 3
  21. Άλκμααρ 3
  22. Λίνκολν Ρεντ Άιμπς 3
  23. Ντρίτα 2
  24. Χάκεν 2
  25. Κουόπιο 2
  26. Ομόνοια 1
  27. Σέλμπουρν 1
  28. Σίγκμα Όλομουτς 1
  29. Κραϊόβα 1
  30. Μπρέινταμπλικ 1
  31. Σλόβαν Μπρατισλ. 0
  32. Χάμρουν Σπάρτανς 0
  33. Σάμροκ Ρόβερς 0
  34. Ντιναμό Κιέβου 0
  35. Ραπίντ Βιένης 0
  36. Αμπερντίν 0
 


