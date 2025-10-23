LIVE ΑΕΚ – Αμπερντίν: Η ευρωπαϊκή «μάχη» της «Ένωσης» στην «OPAP Arena»

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα ΑΕΚ – Αμπερντίν, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Αμπερντίν στην «OPAP Arena», με στόχο την πρώτη νίκη της στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.

Οι «κιτρινόμαυροι», μετά το αρνητικό αποτέλεσμα και κυρίως την εμφάνιση κόντρα στον ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζουν την ομάδα της Σκωτίας σε ένα παιχνίδι που έχει ένα μεγάλο «ΠΡΕΠΕΙ» δίπλα του. Το είχε και πριν το αποτέλεσμα στο ντέρμπι «Δικεφάλων», αλλά, πλέον, έγινε ακόμα πιο μεγάλο, καθώς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει τη νίκη και για ψυχολογικούς λόγους, ενόψει του Ολυμπιακός – ΑΕΚ, της ερχόμενης Κυριακής (26/10).

Σε ένα τόσο σημαντικό ματς, η «OPAP Arena» θα έχει λιγότερο κόσμο απ’ ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες κι αυτό γιατί η UEFA έχει τιμωρήσει με μερικό κλείσιμο του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ έχει συμπληρώσει 15 χρόνια χωρίς εντός έδρας νίκη σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης! Όσες νίκες έχει κάνει στην Αθήνα στο διάστημα αυτό, αφορούσαν προκριματικές φάσεις. Ήταν 16 Σεπτεμβρίου του 2010, όταν είχε επικρατήσει 3-1 της Χάιντουκ, στο πλαίσιο των ομίλων του Europa League και έκτοτε μεσολάβησαν 17 αγώνες με 12 ήττες και 5 ισοπαλίες.

Όσο για την Αμπερντίν, πραγματοποίησε κάκιστο ξεκίνημα στην Premiership Σκωτίας και βρίσκεται στην προτελευταία θέση μετά από 8 αγωνιστικές, με μόλις 7 βαθμούς, έναν παραπάνω από την ουραγό Λίβινγκστον. Ωστόσο έκανε δύο συνεχόμενες νίκες τον Οκτώβριο, δείχνοντας ότι έχει «σφυγμό». Έτσι παράμεινε στη θέση του ο Σουηδός προπονητης, Μπο Τέλιν ο οποίος τον περασμένο Μάιο την οδήγησε στην κατάκτηση του Κυπέλλου, του πρώτου της μετά από το 1990!

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα ΑΕΚ – Αμπερντίν