Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 02 Οκτωβρίου 2025, 21:52
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ: Η πρώτη αναμέτρηση της «Ένωσης» στη League Phase του Conference League

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλιε – ΑΕΚ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Το ταξίδι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League ξεκινάει!

Η «Ένωση» μετά το καλοκαιρινό… ταξίδι στα προκριματικά, ρίχνεται στη μάχη του ενιαίου ομίλου. Πρώτη στάση η Σλοβενία, όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε, έχοντας, πάντως, στο πλευρό της 1.700 οπαδούς της.

Η αποστολή των «κιτρινόμαυρων» δεν είναι εύκολη, ωστόσο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει την ευκαιρία να κάνει ένα πρώτο βήμα για πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλιε – ΑΕΚ



EUROPA LEAGUE
Κόντης: «Είμαστε απογοητευμένοι – Είναι άδικο για τα παιδιά»
19 λεπτά πριν Κόντης: «Είμαστε απογοητευμένοι – Είναι άδικο για τα παιδιά»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Δεν σκέφτεται αποκλεισμό του Ισραήλ η FIFA: «Δεν μπορούμε να επιλύσουμε γεωπολιτικά προβλήματα»
29 λεπτά πριν Δεν σκέφτεται αποκλεισμό του Ισραήλ η FIFA: «Δεν μπορούμε να επιλύσουμε γεωπολιτικά προβλήματα»
CONFERENCE LEAGUE
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός – Γκόου Αχεντ Ιγκλς 1-2: Το είχε στο χέρι του και... αυτοκτόνησε
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός – Γκόου Αχεντ Ιγκλς 1-2: Το είχε στο χέρι του και... αυτοκτόνησε
