Conference League, Τσέλιε - ΑΕΚ: Διλήμματα Νίκολιτς για το κέντρο και μπροστά

Τα πλάνα του για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Conference League απέναντι στην Τσέλιε κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχει μερικά διλήμματα για τις θέσεις στην μεσοεπιθετική γραμμή της Ένωσης.

Στη Σλοβενία βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (02/10) αντιμετωπίζει την πρωτοπόρο του εγχώριου πρωταθλήματος, Τσέλιε. Η Ένωση, έπειτα από τις προκρίσεις της στα προκριματικά της διοργάνωσης θα κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Conference League και θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσει θετικά το… ταξίδι της.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ετοιμάζει τα πλάνα του χωρίς να μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Ζίνι και Περέιρα, οι οποίοι είναι τραυματίες, ενώ εκτός λίστας είναι οι Καλοσκάμης, Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο, Γιόνσον και Οντουμπάτζο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι θέσεις που θεωρούνται σίγουρες είναι αυτές στην άμυνα. Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τον Ρότα στα δεξιά, τον Πήλιο στα αριστερά και τους Μουκουντί και Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας. Παράλληλα, σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται και οι Πινέδα και Μάριν, ενώ στην επίθεση ο Γιόβιτς έχει περισσότερες πιθανότητες από τον Πιερό.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν κάποια διλήμματα για τη μεσοεπιθετική γραμμή. Στο ένα άκρο αναμένεται να βρεθεί ο Κουτέσα, με τους Ελίασον και Κοϊτά να διεκδικούν τη θέση στα δεξιά. Μάλιστα, ο τελευταίος «παίζει» και για τον άξονα, ως επιτελικός με τον Μάνταλο να είναι ο άλλος… πόλος για να βρεθεί στο αρχικό σχήμα.

Πάντως, υπάρχει και ένα σενάριο που θέλει τον Μάρκο Νίκολιτς να σχεδιάζει πλάνο με τριάδα στα χαφ. Σε αυτή την περίπτωση ο Γκρούγιτς θα είναι ο «κόφτης» μπροστά από την άμυνα της ΑΕΚ, οι Μάριν και Πινέδα θα ανέβουν λίγα… μέτρα, με αποτέλεσμα ο Μάνταλος να μένει στον πάγκο.

Η σέντρα της αναμέτρησης της Τσέλιε με την Ένωση έχει οριστεί για το βράδυ της Πέμπτης (02/10) στις 22:00. Τηλεοπτικά, το παιχνίδι θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 5HD.