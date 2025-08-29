Ομάδες

Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στην League Phase
Onsports Team 29 Αυγούστου 2025, 14:58
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League.

«Παρούσα» στο «Grimaldi Forum» του Μονακό ήταν το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08) μετά τη νίκη της το βράδυ της Πέμπτης (28/08) 2-0 επί της Άντερλεχτ στην «OPAP Arena».

Η Ένωση τοποθετήθηκε στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Την κλήρωση, μέσω του υπολογιστή της UEFA έκανε ο Έντεν Αζάρ και ο «Δικέφαλος» έμαθε τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τις:

  • Σάμροκ Ρόβερς (εντός)
  • Φιορεντίνα (εκτός)
  • Αμπερντίν (εντός)
  • Τσέλιε (εκτός)
  • Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (εντός)
  • Σάμσουνσπορ (εκτός)

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase

  • 1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
  • 2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
  • 3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
  • 4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025
  • 5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
  • 6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025


