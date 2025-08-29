Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στην League Phase
Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League.
«Παρούσα» στο «Grimaldi Forum» του Μονακό ήταν το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08) μετά τη νίκη της το βράδυ της Πέμπτης (28/08) 2-0 επί της Άντερλεχτ στην «OPAP Arena».
Η Ένωση τοποθετήθηκε στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Την κλήρωση, μέσω του υπολογιστή της UEFA έκανε ο Έντεν Αζάρ και ο «Δικέφαλος» έμαθε τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τις:
- Σάμροκ Ρόβερς (εντός)
- Φιορεντίνα (εκτός)
- Αμπερντίν (εντός)
- Τσέλιε (εκτός)
- Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (εντός)
- Σάμσουνσπορ (εκτός)
Αναλυτικά οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase
- 1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
- 2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
- 3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
- 4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025
- 5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
- 6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025