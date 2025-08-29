ΑΕΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι της «Ένωσης» στη League Phase του Conference League

INTIME SPORTS

Δείτε τους πιθανούς αντιπάλους της AEK στη League Phase του Conference League και τα γκρουπ δυναμικότητας, ενόψει της κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08, 14:00).

H «Ένωση» κυριάρχησε της Άντερλεχτ, με δύο πολύ όμορφα γκολ των Κοϊτά και Κουτέσα, νίκησε 2-0, σφραγίζοντας την παρουσία της στη League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ έκανε το «3 στα 3» στα ευρωπαϊκά προκριματικά για πρώτη φορά στην ιστορία της και θα είναι μια από τις 36 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα στη διαδικασία που θα γίνει στη Νιόν. Κάθε ομάδα θα δώσει έξι αγώνες, τρεις εντός και τρεις εκτός, ενώ μπορεί να κληρωθεί με δύο το πολύ ομάδες από κάθε χώρα.

Η κλήρωση της League Phase του Conference League θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 14:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.

? 34/36 CLUBS SECURED THE CONFERENCE LEAGUE!



? Last two will be decided in extra time:



?? Shakhtar Donetsk or ?? Servette



?? Legia Warszawa or ??????? Hibernian pic.twitter.com/WD9xKsMYPt — Football Rankings (@FootRankings) August 28, 2025

Οι 36 φιναλίστ της League Phase του Conference League

1o γκρουπ δυναμικότητας

Φιορεντίνα (62.000)

Άλκμααρ (54.500)

Σαχτάρ (52.000)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (33.500)

Ραπίντ Βιέννης (32.250)

Λέγκια (31.000)

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Σπάρτα Πράγας (29.500)

Ντινάμο Κιέβου (23.500)

Κρίσταλ Πάλας (23.039)

Λεχ Πόζναν (19.000)

Ράγιο Βαγεκάνο (18.890)

Σάμροκ Ρόβερς (17.875)

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Ομόνοια (17.375)

Μάιντς (17.266)

Στρασμπούρ (14.618)

Γιαγκελόνια (14.000)

Τσέλιε (14.000)

Ριέκα (12.000)

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Ζρίνσκι (10.000)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (10.000)

Κουόπιο (10.000)

ΑΕΚ (9.500)

Αμπερντίν (9.500)

Ντρίτα (9.000)

5ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπρέινταμπλικ (9.000)

Σίγκμα Όλομουτς (8.820)

Σαμσουνσπόρ (8.780)

Ράκοβ (8.000)

ΑΕΚ Λάρνακας (7.937)

Σκεντίγια (7.500)

6ο γκρουπ δυναμικότητας

Χάκεν (7.000)

Λωζάνη (6.725)

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (6.500)

Χάμρουν Σπάρτανς (6.000)

Νόα (4.800)

Σέλμπουρν (2.993)

