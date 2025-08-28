ΑΕΚ – Άντερλεχτ: Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς για τον «τελικό» της «OPAP Arena»

INTIME SPORTS

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ, ενόψει του αγώνα ρεβάνς με την Άντερλεχτ, για τα playoffs του Conference League.

Το πιο κρίσιμο ματς για την ευρωπαϊκή της συνέχεια δίνει την Πέμπτη (28/08) η «Ένωση».

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ στην «OPAP Arena», έχοντας ως στόχο τη νίκη που θα την φέρει σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και εν προκειμένω του Conference League.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν μπροστά τους έναν ευρωπαϊκό «τελικό» που θα κρίνει την πορεία τους στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Οι δύο ομάδες άφησαν ανοικτούς… λογαριασμούς μετά την ισοπαλία 1-1 στις Βρυξέλλες.

Όσον αφορά στην ενδεκάδα, ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τον Φραντζί Πιερό για την κορυφή της επίθεση, με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά να είναι πίσω του σε ελεύθερο ρόλο.

H ενδεκάδα της ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πήλιος, Πινέδα, Μάριν, Ελίασον, Κουτέσα, Κοϊτά, Πιερό, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γιόνσον, Γιόβιτς, Βίντα, Λιούμπισιτς, Πένραϊς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Ζίνι.

Η ενδεκάδα της Άντερλεχτ (Μπέσνικ Χάσι): Κούζεμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Οζκάν, Ντε Κατ, Λανσάνα, Ουέρτα, Ανγκούλο, Τ. Αζάρ Ντόλμπεργκ.

Διαιτητής: Ρόχιτ Σάγκι

Βοηθοί: Μόρτεν Γένσεν και Γιόργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε

Τέταρτος: Ντάνιελ Χίγκραφ

VAR: Τομ Χάραλντ Χάγκεν, AVAR: Μάριους Λίεν.