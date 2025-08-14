ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού: Για πρώτη φορά βασικός ο Πενράις | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

EUROKINISSI

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα του αγώνα ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού, για τον τρίτο προκριματικό του Conference League.

Η ΑΕΚ «κλώτσησε» μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ματς να «αγκαλιάσει» την πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Στη ρεβάνς, οι «κιτρινόμαυροι» θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν τη δυναμική που τους δίνει η «OPAP Arena» και να πάρουν τη νίκη που χρειάζονται για να περάσουν.

Όσον αφορά στις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, ο Τζέιμς Πενράις θα αγωνιστεί για πρώτη φορά βασικός, ενώ ο Ραζβάν Μαρίν θα παίξει στην κορυφή του ρόμβου.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πενράις, Μάνταλος, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν, Ζίνι, Πιερό, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Γιόνσον, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Κοϊτά, Βίντα, Λιούμπισιτς, Κοσίδης, Κολιμάτσης.

H ενδεκάδα του Άρη Λεμεσού: Βάνα, Γκόλντσον, Κορέια, Μάρχιεφ, Μαγιαμπέλα, Κβιλιτάια, Γιάγκο, Μπαλογκούν, ΜακΚάσλαντ, Χαραλάμπους, Κακουλλή, ενώ στον πάγκο είναι οι: Πίσχιας, Σοφρονίου, Κατζού, Κοκόριν, Λουκουμπάρ, Μάτισικ, Μπουρχάν, Γκοστάντ, Μοντνόρ, Εφαγκέ.