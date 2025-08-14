Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού: Για πρώτη φορά βασικός ο Πενράις | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς
EUROKINISSI
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 14 Αυγούστου 2025, 20:15
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού: Για πρώτη φορά βασικός ο Πενράις | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα του αγώνα ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού, για τον τρίτο προκριματικό του Conference League.

Η ΑΕΚ «κλώτσησε» μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ματς να «αγκαλιάσει» την πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Στη ρεβάνς, οι «κιτρινόμαυροι» θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν τη δυναμική που τους δίνει η «OPAP Arena» και να πάρουν τη νίκη που χρειάζονται για να περάσουν.

Όσον αφορά στις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, ο Τζέιμς Πενράις θα αγωνιστεί για πρώτη φορά βασικός, ενώ ο Ραζβάν Μαρίν θα παίξει στην κορυφή του ρόμβου.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πενράις, Μάνταλος, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν, Ζίνι, Πιερό, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Γιόνσον, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Κοϊτά, Βίντα, Λιούμπισιτς, Κοσίδης, Κολιμάτσης.

H ενδεκάδα του Άρη Λεμεσού: Βάνα, Γκόλντσον, Κορέια, Μάρχιεφ, Μαγιαμπέλα, Κβιλιτάια, Γιάγκο, Μπαλογκούν, ΜακΚάσλαντ, Χαραλάμπους, Κακουλλή, ενώ στον πάγκο είναι οι: Πίσχιας, Σοφρονίου, Κατζού, Κοκόριν, Λουκουμπάρ, Μάτισικ, Μπουρχάν, Γκοστάντ, Μοντνόρ, Εφαγκέ.



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ 0-1: Ο Καμαρά τον λύτρωσε στο 115', με Ριέκα στα play offs!
42 λεπτά πριν Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ 0-1: Ο Καμαρά τον λύτρωσε στο 115', με Ριέκα στα play offs!
SUPER LEAGUE
Super League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
1 ώρα πριν Super League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
ΣΠΟΡ
Κίνα: 29χρονος Ιταλός αθλητής κατέρρευσε και πέθανε στους παγκόσμιους αγώνες προσανατολισμού
2 ώρες πριν Κίνα: 29χρονος Ιταλός αθλητής κατέρρευσε και πέθανε στους παγκόσμιους αγώνες προσανατολισμού
EUROBASKET
Ελλάδα – Μαυροβούνιο 69-61: Τα… έσπασε από την περιφέρεια, νίκησε με άμυνα και κορυφαίο τον Μήτογλου
2 ώρες πριν Ελλάδα – Μαυροβούνιο 69-61: Τα… έσπασε από την περιφέρεια, νίκησε με άμυνα και κορυφαίο τον Μήτογλου
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved