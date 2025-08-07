Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ: Οι επιλογές του Νίκολιτς για τον πρώτο αγώνα του Conference League

Onsports Team

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ, ενόψει του πρώτου αγώνα με τον Άρη Λεμεσού.

Η «Ένωση» αγωνίζεται στην Κύπρο με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα προς τα playoffs της διοργάνωσης.

Οι παίκτες Μάρκο Νίκολιτς θα επιδιώξουν να βάλουν τις βάσεις για την πρόκριση τους στην επόμενη φάση του Conference League, όπου θα τους περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Άντερλεχτ – Σέριφ.

Ο Σέρβος προπονητής ανακοίνωσε τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα, με τον Ρότα να ξεπερνά το πρόβλημα που είχε και να ξεκινά το ματς.

Για τρίτο διαδοχικό επίσημο παιχνίδι φέτος ο Στρακόσα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με την τετράδα μπροστά του να συνθέτουν οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος.

Η τετράδα του ρόμβου (4-4-2) αποτελείται από τους Μάνταλο, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα και Μαρίν, ο οποίος ξεκινάει για πρώτη φορά βασικός, ενώ οι δύο της επίθεσης είναι οι Ζίνι και Πιερό.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Μαρίν, Ζίνι, Πιερό, ενώ στον πάγκο βρίσκονται οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Κοσίδης, Πενράις, Γιόνσον, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Κολιμάτσης, Κοϊτά, Κουτέσα.

Η ενδεκάδα του Άρη Λεμεσού: Βανά, Γιάγκο, Γκόλντσον, Μπάλογκαν, Κορέια, ΜακΚόσλαντ, Μαρίεβ, Χαραλαμπόπουλος, Μόντνορ, Κακουλλής, Κβιλιτάια.