Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ: Η πρώτη αναμέτρηση για τον 3ο προκριματικό του Conference League
AEK FC
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 07 Αυγούστου 2025, 18:45
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

LIVE Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ: Η πρώτη αναμέτρηση για τον 3ο προκριματικό του Conference League

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η «Ένωση» αγωνίζεται στην Κύπρο με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα προς τα playoffs της διοργάνωσης.

Οι παίκτες Μάρκο Νίκολιτς θα επιδιώξουν να βάλουν τις βάσεις για την πρόκριση τους στην επόμενη φάση του Conference League, όπου θα τους περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Άντερλεχτ – Σέριφ.

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ τόνισε ότι η ομάδα του δεν είναι για διακοπές στο νησί, όπου θα αντιμετωπίσουν τον ιδιαίτερα φιλόδοξο Άρη Λεμεσού, ο οποίος με τη σειρά του θα επιδιώξει να αποκτήσει τον πρώτο λόγο, ενόψει της ρεβάνς στην «OPAP Arena».

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ: Αποθέωσε τον Ιβάν Σαββίδη η Τούμπα
29 λεπτά πριν ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ: Αποθέωσε τον Ιβάν Σαββίδη η Τούμπα
CONFERENCE LEAGUE
Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ 2-2: «Κλώτσησε» το προβάδισμα και την ευκαιρία!
48 λεπτά πριν Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ 2-2: «Κλώτσησε» το προβάδισμα και την ευκαιρία!
EUROPA LEAGUE
LIVE Παναθηναϊκός - Σαχτάρ Ντόνετσκ: Η «μάχη» του ΟΑΚΑ για τον 3ο προκριματικό του Europa League
1 ώρα πριν LIVE Παναθηναϊκός - Σαχτάρ Ντόνετσκ: Η «μάχη» του ΟΑΚΑ για τον 3ο προκριματικό του Europa League
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός – Σαχτάρ: Η εντυπωσιακή υπεύθυνη γραφείου Τύπου των Ουκρανών
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός – Σαχτάρ: Η εντυπωσιακή υπεύθυνη γραφείου Τύπου των Ουκρανών
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved