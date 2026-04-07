Οι «μάχες» για τα «αστέρια» ξεκινούν σε Μαδρίτη και Λισσαβόνα
Οnsports Τeam 07 Απριλίου 2026, 09:26
CHAMPIONS LEAGUE

Οι «μάχες» για τα «αστέρια» ξεκινούν σε Μαδρίτη και Λισσαβόνα

Η πιο μεγάλη ώρα του Champions League, μέχρι την επόμενη, ξεκινάει με τη Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται τη Μπάγερν και τη Σπόρτινγκ την Άρσεναλ, στην πρώτη δόση των προημιτελικών της διοργάνωσης.

Το Champions League τώρα αρχίζει. Και με τα τερτίπια που έκανε η κληρωτίδα στην πρόσφατη κλήρωση της διοργάνωσης οι φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν την ευκαιρία να δουν κορυφαίες «μάχες» από τα προημιτελικά του θεσμού.

Η πρώτη δόση της προημιτελικής φάσης ξεκινάει σήμερα με σπουδαίες αναμετρήσεις σε Μαδρίτη και Λισσαβόνα. Η Ρεάλ υποδέχεται τη Μπάγερν Μονάχου σε μια… επική τιτανομαχία, ενώ η Σπόρτινγκ θα υποδεχθεί την Άρσεναλ, με όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά.

Η προημιτελική φάση συνεχίζεται αύριο, Μεγάλη Τετάρτη με την Παρί να αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Λίβερπουλ και στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα να υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης, σε έναν ισπανικό «εμφύλιο» που έχει να δώσει πολλά.  

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων στην προημιτελική φάση του Champions League:

Μ. Τρίτη 7/4                                  
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου 
22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Άρσεναλ

Μ. Τετάρτη 8/4
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν-Λίβερπουλ
22:00 Μπαρτσελόνα- Ατλέτικο Μαδρίτης  
 



