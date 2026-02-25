Champions League: Συμπληρώνεται το παζλ των «16» με Ρεάλ-Μπενφίκα κι άλλες τρεις ματσάρες

Οnsports Team

Το παζλ των «16» του Champions League συμπληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης (25/2), όπου τα φαβορί καλούνται να επιβεβαιώσουν την ανωτερότητά τους.

Τα βλέμματα στρέφονται στη Μαδρίτη, όπου η Ρεάλ υποδέχεται την Μπενφίκα, έχοντας αποκτήσει προβάδισμα μετά τη νίκη με 1-0 στη Λισαβόνα. Οι «μερένχες» θέλουν να σφραγίσουν την πρόκριση μπροστά στο κοινό τους, ωστόσο η πορτογαλική ομάδα και ο Βαγγέλης Παυλίδης θα προσπαθήσουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους.

Την ίδια ώρα, η Ντόρτμουντ βρίσκεται κοντά στην πρόκριση μετά το 2-0 επί της Αταλάντα, με τους Ιταλούς να αναζητούν μια μεγάλη ανατροπή μπροστά στους φιλάθλους τους.

Στο Παρίσι, η Παρί Σεν Ζερμέν έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στη Μονακό μετά το 3-2 του πρώτου αγώνα, σε ένα ζευγάρι που παραμένει ανοιχτό.

Τέλος, πολύ δύσκολο έργο έχει και η Γιουβέντους, που καλείται να ανατρέψει το βαρύ 5-2 από τη Γαλατασαράι, σε μια αποστολή που απαιτεί την τέλεια εμφάνιση.

Το πρόγραμμα των ρεβάνς

Tρίτη (24/2)

Ατλέτικο – Μπριζ 4-1

(23'/76'/87' Σέρλοθ, 48' Καρντόζο - 36' Ορντόνιες)

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0

Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 0-2

(58' Χάουγκε, 72' Έβιεν)

Νιούκαστλ – Καραμπάγκ 3-2

(4' Τονάλι, 6΄Ζοέλινγκτον, 52' Μπότμαν - 51' Ντουράν, 57' Καφαρκιουλίγεφ)

Τετάρτη (25/2)

19:45 Αταλάντα – Ντόρτμουντ COSMOTE SPORT 7 HD

22:00 Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ COSMOTE SPORT 3 HD

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό COSMOTE SPORT 5 HD

22:00 Ρεάλ – Μπενφίκα COSMOTE SPORT 2 HD

Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των 16

Nτόρτμουντ-Αταλάντα ή Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν

Μπενφίκα-Ρεάλ ή Μπόντο/Γκλιμτ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι

Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι

Γαλατασαράι-Γιουβέντους ή Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ