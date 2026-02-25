Champions League: Συμπληρώνεται το παζλ των «16» με Ρεάλ-Μπενφίκα κι άλλες τρεις ματσάρες
Το παζλ των «16» του Champions League συμπληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης (25/2), όπου τα φαβορί καλούνται να επιβεβαιώσουν την ανωτερότητά τους.
Τα βλέμματα στρέφονται στη Μαδρίτη, όπου η Ρεάλ υποδέχεται την Μπενφίκα, έχοντας αποκτήσει προβάδισμα μετά τη νίκη με 1-0 στη Λισαβόνα. Οι «μερένχες» θέλουν να σφραγίσουν την πρόκριση μπροστά στο κοινό τους, ωστόσο η πορτογαλική ομάδα και ο Βαγγέλης Παυλίδης θα προσπαθήσουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους.
Την ίδια ώρα, η Ντόρτμουντ βρίσκεται κοντά στην πρόκριση μετά το 2-0 επί της Αταλάντα, με τους Ιταλούς να αναζητούν μια μεγάλη ανατροπή μπροστά στους φιλάθλους τους.
Στο Παρίσι, η Παρί Σεν Ζερμέν έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στη Μονακό μετά το 3-2 του πρώτου αγώνα, σε ένα ζευγάρι που παραμένει ανοιχτό.
Τέλος, πολύ δύσκολο έργο έχει και η Γιουβέντους, που καλείται να ανατρέψει το βαρύ 5-2 από τη Γαλατασαράι, σε μια αποστολή που απαιτεί την τέλεια εμφάνιση.
Το πρόγραμμα των ρεβάνς
Tρίτη (24/2)
Ατλέτικο – Μπριζ 4-1
(23'/76'/87' Σέρλοθ, 48' Καρντόζο - 36' Ορντόνιες)
Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0
Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 0-2
(58' Χάουγκε, 72' Έβιεν)
Νιούκαστλ – Καραμπάγκ 3-2
(4' Τονάλι, 6΄Ζοέλινγκτον, 52' Μπότμαν - 51' Ντουράν, 57' Καφαρκιουλίγεφ)
Τετάρτη (25/2)
19:45 Αταλάντα – Ντόρτμουντ COSMOTE SPORT 7 HD
22:00 Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ COSMOTE SPORT 3 HD
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό COSMOTE SPORT 5 HD
22:00 Ρεάλ – Μπενφίκα COSMOTE SPORT 2 HD
Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των 16
Nτόρτμουντ-Αταλάντα ή Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν
Μπενφίκα-Ρεάλ ή Μπόντο/Γκλιμτ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι
Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι
Γαλατασαράι-Γιουβέντους ή Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ