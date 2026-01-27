Ολυμπιακός: Πετάει για τον «τελικό» με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ – Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ

Eurokinissi

Οnsports Team

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχωρεί το πρωί της Τρίτης (27/01) για το Άμστερνταμ, όπου την Τετάρτη (28/01) θα δώσει «τελικό» πρόκρισης με τον Άγιαξ, στο πλαίσιο της 8 ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League – 23 ποδοσφαιριστές πήρε μαζί του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εκτός ο Γιάρεμτσουκ.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον «Αίαντα», θέλοντας το «τρίποντο» που θα τους δώσει το εισιτήριο για τα playoffs της διοργάνωσης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού πετάει στις 10:30 και σε αυτή βρίσκονται 23 ποδοσφαιριστές. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα.

Το πρόγραμμα της ημέρας (27/01) περιλαμβάνει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στις 19:00, όπου, πέρα από τον τεχνικό της ομάδας του Πειραιά, θα μιλήσει κι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα. Μια ώρα αργότερα, οι «ερυθρόλευκοι» θα πραγματοποιήσουν την τελευταία τους προπόνηση πριν την αναμέτρηση, η οποία θα γίνει στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα».

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Το Άγιαξ – Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (28/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το CosmoteSport1HD,όσο κι από το MEGA.