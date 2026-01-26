Ολυμπιακός: Νοκ άουτ ο Γιάρεμτσουκ από τον «τελικό» με τον Άγιαξ

Οnsports Team

Απώλεια για τον Ολυμπιακό ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Άγιαξ για την τελευταία αγωνιστική στη League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στο Άμστερνταμ, όπου την Τετάρτη (28/1, 22:00) θα κοντραριστεί με τον Άγιαξ στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα», σε ένα καθοριστικό παιχνίδι για την πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μια απουσία της τελευταίας στιγμής, καθώς όλα δείχνουν πως ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του στην τελευταία αγωνιστικής της League Phase.

Ο Ουκρανός επιθετικός αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη γάμπα και πολύ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τους Ολλανδούς.

Αυτό σημαίνει πως ο Ολυμπιακός θα στηριχθεί στον Γιουσούφ Ελ Κααμπί, που σκόραρε και στο παιχνίδι με τον Βόλο μετά την επιστροφή του από του Κόπα Άφρικα, ενώ θα έχει στην διάθεση του και τον Μεχντί Ταρέμι.