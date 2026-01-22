Έγινε κι αυτό: Φυλακίστηκαν στο Καζακστάν οπαδοί της Μπριζ που ντύθηκαν… Μπόρατ

Onsports Team

Πέντε ημέρες κράτηση για φίλους της ομάδας του Βελγίου που φόρεσαν ολόσωμο μαγιό για να θυμίζουν τον Μπόρατ.

Φίλαθλοι της Κλαμπ Μπριζ θέλησαν να κάνουν καλαμπούρι κατά το ταξίδι τους στο Καζακστάν, όπου βρέθηκαν για να δουν το ματς της ομάδας τους με την Καϊράτ Αλμάτι για το Champions League. Επιλογή που μετάνιωσαν, καθώς συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε ποινή πενθήμερης παραμονής στη φυλακή.

Ο λόγος είναι η επιλογή τους να φορέσουν ολόσωμο μαγιό, για να θυμίζουν τον Μπόρατ. Δηλαδή τον ηθοποιό Σάσα Μπάρον Κοέν, ο οποίος πρωταγωνιστούσε στην ομώνυμη ταινία. Το έκαναν στο γήπεδο της Αστάνα όπου βρέθηκαν για το ματς, αλλά δεν τους βγήκε σε καλό.

Οι τρεις Βέλγοι συνελήφθησαν αμέσως και τους επιβλήθηκε ποινή πέντε ημερών στη φυλακή για ασέβεια. «Τρεις άνδρες διέπραξαν πράξεις κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα που έδειξαν ασέβεια και διατάραξαν τη δημόσια τάξη. Αστυνομικοί συνέλαβαν τρεις ξένους οπαδούς και τους οδήγησαν σε αστυνομικό τμήμα» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας της Αστάνα.

Η ταινία «Μπόρατ» προβλήθηκε το 2006 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Όχι όμως για το Καζακστάν, όπου θεωρήθηκε πως γελοιοποιείται και προσβάλλεται η χώρα, στην προσπάθεια της ταινίας να δείξει με ακραίο τρόπο κάποιες συνήθειες ανθρώπων στην πρώην Σοβιετική Ένωση.