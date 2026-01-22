Μακάμπι - Παναθηναϊκός AKTOR: Νέο «πλήγμα» με Όσμαν, εκτός δωδεκάδας ο Τούρκος

Ένα ακόμα πολύ σοβαρό πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο Εργκίν Αταμάν καθώς δε θα έχει στη διάθεσή του για την αποψινή αναμέτρηση τον Τσέντι Όσμαν.

Ακόμα πιο δύσκολη γίνεται η αποστολή του Παναθηναϊκού, καθώς όπως έγινε γνωστό ο Τσέντι Όσμαν έμεινε εκτός δωδεκάδας της αποψινής αναμέτρησης.

Ο παίκτης του «τριφυλλιού» αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στα γάμπα με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αγωνιστεί και όπως είναι φυσιολογικό προτιμήθηκε να προφυλαχθεί.

Έτσι ο Εργκίν Αταμάν πέραν των Κέντρικ Ναν και Ντίνου Μήτογλου που έμειναν στην Αθήνα θα πρέπει να διαχειριστεί και το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με την απουσία του Όσμαν.