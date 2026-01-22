Ομάδες

Δυναμιτίζουν το κλίμα οι Ισραηλινοί με "επίθεση" στον Αταμάν (vid)
Οnsports Τeam 22 Ιανουαρίου 2026, 19:47
EUROLEAGUE

Δυναμιτίζουν το κλίμα οι Ισραηλινοί με "επίθεση" στον Αταμάν (vid)

Πάνω από 300 οπαδοί της Μακάμπι βρέθηκαν στο σημείο προσέλευσης της αποστολής του Παναθηναϊκού και καθύβριζαν τον προπονητή του «τριφυλλιού» Εργκίν Αταμάν.

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το pre game  του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι καθώς πάνω από 300 οπαδό των Ισραηλινών βρέθηκαν στο σημείο που αποβιβάστηκε η αποστολή της ομάδας για να εισέλθει στο γήπεδο και καθύβριζαν τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν. 

Πραγματικά αποτελεί μεγάλη απορία για το πως οι αστυνομικές Αρχές επέτρεψαν την παρουσία οπαδών στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί η αλήθεια είναι πως αν ο Εργκίν Αταμάν δεν ήταν τόσο ψύχραιμος, μη δίνοντας σημασία και ζητώντας τους μάλιστα να ηρεμήσουν, τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν πάρει ανεξέλεγτη τροπή. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι με αυτές τις προκλητικές πράξεις ο Παναθηναϊκός καθυστέρησε να βρεθεί στο γήπεδο για περίπου είκοσι λεπτά και το θέμα είναι αν οι Ισραηλινοί έχουν ετοιμάσει και άλλες ανάλογες καταστάσεις στη συνέχεια. 

 

 



