Champions League: Η προσοχή σε Μπέργκαμο, Τορίνο και Μασσαλία - Το πρόγραμμα

Η 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League ρίχνει την Τετάρτη (21/01) την αυλαία της, με τα αποτελέσματα να ξεκαθαρίζουν σε μεγάλο βαθμό το τοπίο της πρόκρισης.

Η βραδιά αναμένεται καθοριστική, καθώς θα φανεί ποιες ομάδες παραμένουν «ζωντανές» στη μάχη για την επόμενη φάση, ποιες αποχαιρετούν πρόωρα τη διοργάνωση και ποιες κάνουν αποφασιστικό βήμα για την πολυπόθητη οκτάδα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρκετές αμφίρροπες αναμετρήσεις, με τα βλέμματα να στρέφονται κυρίως σε Μπέργκαμο, Τορίνο και Μασσαλία. Εκεί, τα παιχνίδια Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο, Γιουβέντους - Μπενφίκα και Μαρσέιγ - Λίβερπουλ αναμένεται να κρίνουν πολλά στη μάχη της πρόκρισης στην 24άδα, με τις ισορροπίες να είναι εξαιρετικά λεπτές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Νιούκαστλ - Αϊντχόφεν, ένα ζευγάρι που προμηνύεται ανοιχτό και απρόβλεπτο, με τις δύο ομάδες να αναζητούν βαθμούς ουσίας και ψυχολογίας.

Την ίδια ώρα, η Μπάγερν Μονάχου μοιάζει να έχει θεωρητικά πιο βατή αποστολή, φιλοξενώντας τη Σεν Ζιλουάζ, ενώ η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται στην Πράγα απέναντι στη μαχητική Σλάβια, σε ένα παιχνίδι που απαιτεί προσοχή.

Δύσκολο έργο έχει μπροστά της και η Πάφος, η οποία ταξίδεψε στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει την Τσέλσι. Με νέο προπονητή και αλλαγές στο αγωνιστικό της πρόσωπο, η κυπριακή ομάδα καλείται να αποδείξει πως μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική, παρά τη μεταβατική περίοδο που διανύει.

Η δράση της ημέρας ανοίγει με τα ματς Γαλατάσαραϊ - Ατλέτικο Μαδρίτης και Καραμπάγκ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης, αναμετρήσεις που επίσης συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις ισορροπίες της βαθμολογίας.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της League Phase:

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Καϊράτ – Μπριζ 1-4

Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1

Ίντερ – Άρσεναλ 1-3

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1

Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0

Βιγιαρεάλ – Άγιαξ 1-2

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

19:45 Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μαδρίτης

Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μαδρίτης 19:45 Καραμπάγκ - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης

Καραμπάγκ - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 22:00 Τσέλσι - Πάφος

Τσέλσι - Πάφος 22:00 Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο

Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 22:00 Γιουβέντους - Μπενφίκα

Γιουβέντους - Μπενφίκα 22:00 Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα

Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα 22:00 Μαρσέιγ - Λίβερπουλ

Μαρσέιγ - Λίβερπουλ 22:00 Νιούκαστλ - Αϊντχόφεν

Νιούκαστλ - Αϊντχόφεν 22:00 Μπάγερν Μονάχου - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Η βαθμολογία

1. Άρσεναλ 21 (7)

2. Ρεάλ Μαδρίτης 15 (7)

3. Μπάγερν 15 (6)

4. Τότεναμ 14 (7)

5. Παρί Σεν Ζερμέν 13 (7)

6. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 13 (7)

7. Μάντσεστερ Σίτι 13 (7)

8. Αταλάντα 13 (6)

--------------------------------

9. Ίντερ 12 (7)

10. Ατλέτικο Μαδρίτης 12 (6)

11. Λίβερπουλ 12 (6)

12. Ντόρτμουντ 11 (7)

13. Νιούκαστλ 10 (6)

14. Τσέλσι 10 (6)

15. Μπαρτσελόνα 10 (6)

16. Μαρσέιγ 9 (6)

--------------------------------

17. Γιουβέντους 9 (6)

18. Γαλατασαράι 9 (6)

19. Λεβερκούζεν 9 (7)

20. Μονακό 9 (7)

21. Αϊντχόφεν 8 (6)

22. Ολυμπιακός 8 (7)

23. Νάπολι 8 (7)

24. Κοπεγχάγη 8 (7)

--------------------------------

25. Καραμπάγκ 7 (6)

26. Μπριζ 7 (7)

27. Μπόντο Γκλιμτ 6 (7)

28. Μπενφίκα 6 (6)

29. Πάφος 6 (6)

30. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 (6)

31. Άγιαξ 6 (7)

32. Αθλέτικ Μπιλμπάο 5 (6)

33. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4 (6)

34. Σλάβια Πράγας 3 (6)

35. Βιγιαρεάλ 1 (7)

36. Καϊράτ 1 (7)

*σε παρένθεση οι αγώνες