Champions League: Με Σαλάχ η Λίβερπουλ στη Μασσαλία
Οnsports Team 21 Ιανουαρίου 2026, 11:35
Champions League: Με Σαλάχ η Λίβερπουλ στη Μασσαλία

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος επέστρεψε από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, βρίσκεται στην αποστολή της Λίβερπουλ, για τον εκτός έδρας αγώνα της Τετάρτης (21/01) με τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ.

Εν αντιθέσει με τον Αιγύπτιο επιθετικό, ο Ιμπραήμα Κονατέ, δεν ταξίδεψε με τα ΜΜΕ στην Αγγλία να επικαλούνται προσωπικούς λόγους.

Ο Γάλλος διεθνής κεντρικός αμυντικός δεν εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαπέντε λεπτών της προπόνησης που ήταν ανοιχτή στον Τύπο το πρωί της Τρίτης (20/01) στο Λίβερπουλ, σε αντίθεση με τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός έπαιξε στον αγώνα για την τρίτη θέση εναντίον της Νιγηρίας το Σάββατο στο Μαρόκο (2-4 στα πέναλτι η Νιγηρία/0-0 στα 120').



