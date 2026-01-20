Champions League: Εύκολη τεσσάρα για Μπριζ κόντρα στην Καϊράτ

EPA/STRINGER, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Με εμφατικό τρόπο ξεκίνησε η 7η αγωνιστική του Champions League, καθώς η Κλαμπ Μπριζ δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες στην Αστάνα και επικράτησε άνετα της Καϊράτ Αλμάτι με 4-1.

Οι Βέλγοι έβαλαν τέλος σε ένα αρνητικό σερί πέντε αγώνων χωρίς νίκη (τέσσερις ήττες και μία ισοπαλία), παίρνοντας ένα πολύτιμο «τρίποντο» που τους διατηρεί ζωντανούς στη μάχη της πρόκρισης. Με τη νίκη αυτή, η Μπριζ ανέβηκε στην 23η θέση της βαθμολογίας, έχοντας βέβαια ένα παιχνίδι περισσότερο.

Οι Φλαμανδοί, που παρατάχθηκαν χωρίς τον τραυματία Χρήστο Τζόλη, μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ στο 32ο λεπτό με τον 20χρονο Αλεξάντερ Στάνκοβιτς, γιο του θρυλικού Ντέγιαν Στάνκοβιτς. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 38’, ο Βανάκεν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπριζ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0 με τα γκολ των Βερμάντ στο 74’ και Μέχελε στο 84’. Το μόνο που κατάφερε η Καϊράτ ήταν να μειώσει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Σαντιμπέκοφ να διαμορφώνει το τελικό 4-1.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Καϊράτ Αλμάτι - Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο) 1-4 (92' Σαντιμπέκοφ - 2' Στάνκοβιτς, 38' Βανάκεν, 74' Βερμάντ, 85' Μέχελε)

(92' Σαντιμπέκοφ - 2' Στάνκοβιτς, 38' Βανάκεν, 74' Βερμάντ, 85' Μέχελε) 19:45 Μπόντο Γκλιμτ - Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό

22:00 Ίντερ - Άρσεναλ

22:00 Βιγιαρεάλ - Άγιαξ

22:00 Τότεναμ - Ντόρτμουντ

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβώνας - Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν

22:00 Κοπεγχάγη - Νάπολι

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

19:45 Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μαδρίτης

19:45 Καραμπάγκ - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης

22:00 Τσέλσι - Πάφος

22:00 Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00 Γιουβέντους - Μπενφίκα

22:00 Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα

22:00 Μαρσέιγ - Λίβερπουλ

22:00 Νιούκαστλ - Αϊντχόφεν

22:00 Μπάγερν Μονάχου - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

1. Αρσεναλ 18

2. Μπάγερν 15

3. Παρί Σεν Ζερμέν 13

4. Μάντσεστερ Σίτι 13

5. Αταλάντα 13

6. Ίντερ 12

7. Ρεάλ Μαδρίτης 12

8. Ατλέτικο Μαδρίτης 12

----------------------------

9. Λίβερπουλ 12

10. Ντόρτμουντ 11

11. Τότεναμ 11

12. Νιούκαστλ 10

13. Τσέλσι 10

14. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 10

15. Μπαρτσελόνα 10

16. Μαρσέιγ 9

----------------------------

17. Γιουβέντους 9

18. Γαλατασαράι 9

19. Μονακό 9

20. Λεβερκούζεν 9

21. Αϊντχόφεν 8

22. Καραμπάγκ 7

23. Μπριζ 7 (7 αγώνες)

24. Νάπολι 7

----------------------------

25. Κοπεγχάγη 7

26. Μπενφίκα 6

27. Πάφος 6

28. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6

29. Αθλέτικ Μπιλμπάο 5

30. Ολυμπιακός 5

31. Aϊντραχτ Φρανκφούρτης 4

32. Μπόντο Γκλιμτ 3

33. Σλάβια Πράγας 3

34. Αγιαξ 3

35. Βιγιαρεάλ 1

36. Καϊράτ 1 (7 αγώνες)