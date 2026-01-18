Ομάδες

Champions League: Ο elite Μαριάνι στον «τελικό» πρόκρισης, Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
INTIME SPORTS
Οnsports Team 18 Ιανουαρίου 2026, 13:33
CHAMPIONS LEAGUE / Ολυμπιακός

Champions League: Ο elite Μαριάνι στον «τελικό» πρόκρισης, Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

Ο elite ρέφερι, Μαουρίτσιο Μαριάνι, ορίστηκε να διευθύνει το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν έναν «τελικό», όπου θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν σε πρόκριση στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Δεδομένου της κρισιμότητας του αγώνα, η UEFA αποφάσισε να στείλει στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον 43χρονο Ιταλό elite διαιτητή. Ο Μαριάνι είχε σφυρίξει προ τριετίας το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-3 για τη Super League.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Ντανιέλε Μπιντόνι και Στέφανο Αλάσιο. Τέταρτος θα είναι ο Ματέο Μαρκέτι και στο VAR οι Μάρκο Ντι Μπέλο, Λούκα Παϊρέτο.



