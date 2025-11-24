Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Στην «ερυθρόλευκη» ευρωπαϊκή λίστα ο Μπότης αντί του τραυματία Πασχαλάκη

INTIME SPORTS

Η UEFA έκανε αποδεκτό το αίτημα του Ολυμπιακού κι ο Νίκος Μπότης παίρνει τη θέση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη στην ευρωπαϊκή λίστα.

Ο 36χρονος τερματοφύλακας υπέστη μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα και θα μείνει εκτός για 3-4 εβδομάδες, κάτι που ανάγκασε τους «ερυθρόλευκους» να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη κίνηση.

Η UEFA αποδέχθηκε το αίτημα του Ολυμπιακού, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε έναν ειδικό όρο στους κανονισμούς που αφορούν σε τραυματισμό τερματοφύλακας. Μάλιστα, η αλλαγή έχει ήδη περάσει στην ιστοσελίδα της UEFA.

Ο Μπότης θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του Πειραιά στο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, της ερχόμενης Τετάρτης (26/11) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η σπουδαία αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης (26/11) στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport2HD.

Όσα αναφέρει η UEFA για την αλλαγή τερματοφύλακα στην ευρωπαϊκή λίστα:

«Μακροχρόνιος τραυματισμός ή ασθένεια τερματοφύλακα: ο εν λόγω σύλλογος μπορεί να αντικαταστήσει προσωρινά τον εν λόγω τερματοφύλακα και να εγγράψει έναν νέο τερματοφύλακα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ο σύλλογος πρέπει να ολοκληρώσει την επίσημη εγγραφή του Καταλόγου Α με τον αντικαταστάτη τερματοφύλακα. Ένας τραυματισμός ή ασθένεια ενός τερματοφύλακα θεωρείται μακροχρόνιος εάν διαρκεί τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημέρα που συνέβη ο τραυματισμός ή η ασθένεια.

Εάν ο τερματοφύλακας αναρρώσει πριν από το τέλος αυτής της περιόδου 30 ημερών, ο παίκτης εξακολουθεί να μην είναι διαθέσιμος για συμμετοχή σε καμία διοργάνωση συλλόγων της UEFA (δηλαδή, UEFA Champions League, UEFA Europa League ή UEFA Conference League), μέχρι το τέλος της εν λόγω περιόδου. Ο νέος τερματοφύλακας δεν χρειάζεται να έχει εκπαιδευτεί τοπικά, ακόμη και αν ο αντικατασταθείς τερματοφύλακας ήταν. Ο σύλλογος πρέπει να παράσχει στην UEFA την απαραίτητη ιατρική βεβαίωση σε μία από τις επίσημες γλώσσες της UEFA.



Πριν από την επιβεβαίωση της αντικατάστασης, η UEFA μπορεί να απαιτήσει περαιτέρω ιατρική εξέταση του τερματοφύλακα από εμπειρογνώμονα που διορίζεται από την UEFA με έξοδα του συλλόγου. Μόλις ο τραυματισμένος ή άρρωστος τερματοφύλακας είναι ικανός να αγωνιστεί ξανά, καθίσταται επιλέξιμος ή/και μπορεί να επαναλάβει τη θέση του στη θέση του αναπληρωματικού του, ο οποίος κατά συνέπεια πρέπει να αφαιρεθεί από τη λίστα. Η επιστροφή του αρχικού τερματοφύλακα πρέπει να ανακοινωθεί στη διοίκηση της UEFA τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τον επόμενο αγώνα στον οποίο πρόκειται να αγωνιστεί ο αρχικός τερματοφύλακας».