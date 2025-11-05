Ομάδες

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1: Τα highlights του αγώνα
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 05 Νοεμβρίου 2025, 01:03
CHAMPIONS LEAGUE / PSV Αϊντχόφεν / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1: Τα highlights του αγώνα

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις του αγώνα Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ολυμπιακός έφτασε μία… ανάσα από μία σημαντική νίκη, την πρώτη του στην League Phase του Champions League, ωστόσο, στο τελευταίο… λεπτό, η Αϊντχόφεν του… πήρε την «μπουκιά» από το… στόμα.

Ο Ζέλσον Μάρτινς ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση στο 17ο λεπτό, καθώς εκμεταλλεύτηκε την ωραία ανάπτυξη των Πειραιωτών στην κόντρα και με δυνατό σουτ νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρο.

Ωστόσο, οι Πρωταθλητές Ελλάδας σπατάλησαν σωρεία ευκαιριών, με αποτέλεσμα να μην «τελειώσουν» τον αγώνα και να… κρατήσουν τους Ολλανδούς στο παιχνίδι. Έτσι, στο 93’ ο Πέπι με πλασέ μέσα από την περιοχή, στη μοναδική απειλή των φιλοξενούμενων, διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1: Τα highlights του αγώνα



