Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν, Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη»

Την άποψή του πως το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν δεν ήταν αυτό που έπρεπε βάσει της εικόνας των δύο ομάδων, εξέφρασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο τεχνικός ηγέτης του Ολυμπιακού, μετά το τέλος της αναμέτρησης στο «Γ. Καραϊσκάκης» στάθηκε στις πολλές χαμένες ευκαιρίες των παικτών του, ενώ μίλησε και για την συνέχεια των Πειραιωτών στο Champions League.

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος κόουτς μίλησε για:

Τον αγώνα: «Πραγματικά είναι μια από τις βραδιές που το ποδόσφαιρο δεν δίνει ένα δίκαιο αποτέλεσμα, αξίζαμε τη νίκη. Από τη στιγμή που έγινε το φάουλ, έγινε το σουτ, το εκμεταλλεύτηκαν και έβαλαν το γκολ. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ γρήγορα το παιχνίδι της Κυριακής».

Το αν το ματς κρίθηκε στο γκολ ή στις χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού: «Λίγο από όλα. Είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες που είτε χάρη στον τερματοφύλακά τους, είτε χάρη στην μη ευστοχία μας δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι, όταν δεν καθαρίζεις το ματς θα σε ισοφαρίσουν».

Το αν ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί: «Όλοι συνεχίζουμε να ρωτάμε το ίδιο πράγμα. Είναι μια μεγάλη και δύσκολη διοργάνωση. Δεν είμαστε η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης, υπάρχουν καλύτερες ομάδες από εμάς. Όμως παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι. Δεν είμαστε το φαβορί για να κερδίσουμε σε αυτή τη διοργάνωση, θα δούμε ένα ένα τα παιχνίδια και τι μπορεί να συμβεί».