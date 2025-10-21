Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Κανονικά στην αποστολή των «μπαλουγκράνα» ο Τόρες

Οnsports Τeam

Ανατροπή δεδομένων αναφορικά με τον αποψινό αγώνα του Champions League καθώς ο Φεράν Τόρες θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή των γηπεδούχων και θα τεθεί αντιμέτωπος των «ερυθρολεύκων».

Ο Φεράν Τόρες θα βρίσκεται τελικά στην αποστολή της Μπαρτσελόνα για τον αποψινό αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Champions League, με τον παίκτη των γηπεδούτχων να κάνει την έκπληξη και την απόλυτη ανατροπή.

Ο Ισπανός επιθετικός, κατάφερε να ξεπεράσει τη μυϊκή υπερφόρτωση που τον ταλαιπώρησε και είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Χάνσι Φλικ.

Ο τραυματισμός του είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς είχε αναγκαστεί να αποχωρήσει από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας της Ισπανίας λόγω του προβλήματος που αντιμετώπιζε, ωστόσο δεν επρόκειτο για κάτι σοβαρό όπως αποδείχθηκε.