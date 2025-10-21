Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία για Μπολόνια χωρίς τον Χολμς

Σε ρυθμό προπονήσεων επέστρεψαν οι «πράσινοι», με τον Εργκίν Αταμάν να μην έχει στη διάθεσή του τον Αμερικανό σέντερ ο οποίος έχει ενοχλήσεις στον προσαγωγό.

Ένα ακόμα πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο Εργκίν Αταμάν, λίγες ημέρες πριν από τον πολύ δύσκολο και σημαντικό αγώνα της ομάδας στη Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους.

Ο Τούρκος τεχνικός, που δε μπορεί να υπολογίζει για ένα ακόμα ματς στις υπηρεσίες των Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρου Σαμοντούροφ, είδε έναν ακόμα παίκτη της front line του να μένει εκτός.

Ο λόγος για τον Ρισόν Χολμς ο οποίος αποχώρησε στο ξεκίνημα του αγώνα με τον Κολοσσό με ενοχλήσεις στον αριστερό προσαγωγό με αποτέλεσμα να μείνει εκτός σημερινής προπονήσης.

Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας εξετάσε ενδελεχώς τον παίκτη ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει θεραπείες και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται σε καθημερινή βάση και αναλόγως με την πρόοδο του τραυματισμού του θα αποφασιστεί και η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.