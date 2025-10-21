Euroleague: Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός σε εκτός έδρας αποστολές – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Εκτός έδρας αποστολές έχουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Σε Μπολόνια και Μόναχο αγωνίζονται οι δύο ελληνικές ομάδες την τρέχουσα εβδομάδα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Βίρτους, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπάγερν. Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν την ερχόμενη Παρασκευή (24/10). Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχωρίζουν τα Χάποελ Τελ Αβιβ – Μονακό, Μακάμπι Τελ Αβιβ – Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις και Αναντολού Εφές – Φενερμπαχτσε.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague:

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

20:30 Βιλερμπάν – Ντουμπάι Novasports6

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό Novasports4

21:30 Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Novasports Prime

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια Novasports5

22:00 Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια Novasports Start

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου