Euroleague: Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός σε εκτός έδρας αποστολές – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
Onsports team 21 Οκτωβρίου 2025, 15:41
Euroleague: Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός σε εκτός έδρας αποστολές – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Εκτός έδρας αποστολές έχουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Σε Μπολόνια και Μόναχο αγωνίζονται οι δύο ελληνικές ομάδες την τρέχουσα εβδομάδα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Βίρτους, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπάγερν. Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν την ερχόμενη Παρασκευή (24/10). Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχωρίζουν τα Χάποελ Τελ Αβιβ – Μονακό, Μακάμπι Τελ Αβιβ – Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις και Αναντολού Εφές – Φενερμπαχτσε.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague:

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

  • 20:30 Βιλερμπάν – Ντουμπάι Novasports6
  • 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό Novasports4
  • 21:30 Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Novasports Prime
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια Novasports5
  • 22:00 Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια Novasports Start
  • 23:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

  • 19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4
  • 20:30 Αναντολού Εφές – Φενερμπαχτσέ Novasports5
  • 21:00 Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4
  • 21:30 Παρτίζαν – Παρί Novasports Start
  • 21:45 Μπάγερν – Ολυμπιακός Novasports Prime
  • 23:45 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime


