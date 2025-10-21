Ομάδες

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» πρόκληση κόντρα στους «μισούς» Καταλανούς - Ώρα και κανάλι
Onsports Team 21 Οκτωβρίου 2025, 07:44
CHAMPIONS LEAGUE / Μπαρτσελόνα / Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας με την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στην Καταλονία βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα, Τρίτη (21/10), αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης.

Στην Βαρκελώνη, οι «μπλαουγράνα» με επιβεβαιωμένους επτά απόντες τραυματίες (Φεράν Τόρες, Ραφίνια, Λεβαντόφσκι, Ντάνι Όλμο, Γκάβι, Ζοάν Γκαρσία και Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν) και αμφίβολο τον Κρίστενσεν, θα αντιμετωπίσουν τους Πειραιώτες, στα 30ά γενέθλια του Ντανιέλ Ποντένσε.

Μία ξεχωριστή αναμέτρηση για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει βρεθεί 25 φορές αντιμέτωπος με τους Καταλανούς με έξι διαφορετικές ομάδες (1 νίκη-3 ισοπαλίες-21 ήττες).

Θα είναι η τρίτη φορά που Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός θα κοντραριστούν σε διοργανώσεις της UEFA, με τις δύο προηγούμενες στη φάση των ομίλων του Champions League 2017/18 (3-1 νίκη των Ισπανών στην Βαρκελώνη και 0-0 στην Ελλάδα).

Από το πρόγραμμα το διημέρου ξεχωρίζει, επίσης, η «μάχη» ανάμεσα στην Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα και στην Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε, καθώς και η «επανάληψη» του τελικού του 2017 μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Champions League

Τρίτη 21 Οκτωβρίου

  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Καϊράτ Αλμάτι - Πάφος (19.45, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (19.45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Λεβερκούζεν - Παρί Σεν Ζερμέν (22.00, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης (22.00, COSMOTE SPORT 4HD & START)
  • Νιούκαστλ - Μπενφίκα (22.00, COSMOTE SPORT 5HD)
  • Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Σίτι (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)
  • PSV Αϊντχόφεν - Νάπολι (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)
  • Κοπεγχάγη - Ντόρτμουντ (22.00, COSMOTE SPORT 8HD)
  • Ουνιόν Σε Ζιλουάζ - Ίντερ (22.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Μπιλμπάο - Καραμπάγκ (19.45, COSMOTE SPORT 2HD)
  • Γαλατάσαραϊ - Μπόντο Γκλιμτ (19.45, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Γιουβέντους (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4Κ)
  • Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Λίβερπουλ (22.00, COSMOTE SPORT 3HD & START)
  • Τσέλσι - Άγιαξ (22.00, COSMOTE SPORT 4HD)
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μαρσέιγ (22.00, COSMOTE SPORT 5HD)
  • Αταλάντα - Σλάβια Πράγας (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)
  • Μπάγερν Μονάχου - Κλαμπ Μπριζ (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)
  • Μονακό - Τότεναμ (22.00, COSMOTE SPORT 8HD)


