Μαρία Σάκκαρη: Λύγισε μετά από δίωρη μάχη κόντρα στη Φερνάντες (βίντεο)
EPA/WU HAO
Onsports team 21 Οκτωβρίου 2025, 09:00
ΣΠΟΡ

Μαρία Σάκκαρη: Λύγισε μετά από δίωρη μάχη κόντρα στη Φερνάντες (βίντεο)

Η Μαρία Σάκκαρη δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που είχε και παρά την καλή εμφάνιση ηττήθηκε 2-0 σετ (7-6(5), 6-4) από τη Λέιλα Φερνάντες, στο Pan Pacific Open του Τόκιο.

Μετά από δύο νίκης στο WTA 500 της Ιαπωνίας, η Ελληνίδα τενίστρια αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από το Νο22 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Σάκκαρη πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση κι είχε τις ευκαιρίες της για να πάρει το ματς, ωστόσο, έπειτα από μάχη που κράτησε δύο ώρες, γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα από την Φερνάντες.

Η 30χρονη Ελληνίδα είχε τρία χαμένα set points στο πρώτο σετ, ενώ προηγήθηκε με 4-0 και 5-3 στο tie break, το οποίο τελικά έχασε με 7-5!

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη «έσπασε» δύο φορές το σερβίς της αντιπάλου της (2-1, 3-2), αλλά και πάλι η Καναδή τενίστρια βρήκε τον τρόπο να γυρίσει το ματς και να πάρει τη νίκη, παίρνοντας τα τελευταία τέσσερα games.

Η Φερνάντες μετράει 6 σερί νίκες και στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Τόκιο θα παίξει με το Νο2 του ταμπλό, Έλενα Ριμπάκινα.



