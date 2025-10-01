Ομάδες

Σοβαρά επεισόδια στη Νάπολι πριν το ματς με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Onsports Team 01 Οκτωβρίου 2025, 21:27
CHAMPIONS LEAGUE

Σοβαρά επεισόδια στη Νάπολι πριν το ματς με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Βίαιες συμπλοκές στους δρόμους της πόλης του ιταλικού νότου, ανάμεσα σε οπαδούς των «παρτενοπέι» και των «λιονταριών», πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση για το Champions League.

Η Νάπολι κόντρα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, δυστυχώς αποδείχθηκε ευκαιρία για βίαιες καταστάσεις στην πόλη του ιταλικού νότου. Ώρες πριν το ματς των δύο ομάδων για το Champions League, υπήρξαν μεγάλες συμπλοκές ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων.

Τα επεισόδια ήταν μεγάλης έκτασης στο κέντρο της πόλης. Υποστηρικτές των «παρτενοπέι» κι αυτοί των «λονταριών» ήρθαν στα χέρια, υπήρξε καρεκλοπόλεμος, ενώ εκτόξευσαν η μία πλευρά στην άλλη ό,τι έβρισκαν στο διάβα τους.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα οπαδών της Νάπολι (λιγότεροι από 100) μαζεύτηκαν και φορώντας μάσκες επιτέθηκαν σε οπαδούς της Σπόρτινγκ που έκαναν βόλτες στην πόλη.

 



