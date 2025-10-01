Champions League: Θρίαμβος της Γαλατά κόντρα στη Λίβερπουλ, «πεντάρες» για Μπάγερν και Ατλέτικο
Η Γαλατασαράι πέτυχε τη νίκη της βραδιάς (30/09), καθώς λύγισε τη Λίβερπουλ, ενώ εμφατικές νίκες πέτυχαν Μπάγερν Μονάχου και Ατλέτικο Μαδρίτης – Όλα τα αποτελέσματα κι η βαθμολογία.
Η «Τσιμ Μπομ» έκανε την έκπληξη κόντρα στους «Reds», οι οποίοι εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων.
Η τουρκική ομάδα είχε τον πρώτο λόγο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και πήρε το «τρίποντο» με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βίκτορ Οσιμέν στο 16ο λεπτό. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Γαλατασαράι, η οποία έπιασε έτσι τη Λίβερπουλ στη βαθμολογία της League Phase του Champions League
Η Πάφος πάλεψε όσο μπορούσε κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, αλλά η γερμανική ομάδα βρέθηκε σε εξαιρετική κατάσταση και δεν της άφησε περιθώρια. Οι Βαυαροί επικράτησαν 5-1 στην Κύπρο, με τον Χάρι Κέιν να έχει δύο γκολ, ενώ ο Ολίσε πέτυχε ένα τέρμα κι έδωσε δύο ασίστ. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν κι η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία επικράτησε 5-1 της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με τον Γκριεζμάν να φτάνει τα 200 γκολ με τη φανέλα της.
Η Τσέλσι πανηγύρισε την πρώτη νίκη της, καθώς λύγισε 1-0 την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, με αυτογκόλ του Ρίος στο 18ο λεπτό. Η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στο Στάμφορντ Μπριτζ δεν συνδυάστηκε με νίκη για την ομάδα του Έλληνα επιθετικού, η οποία παραμένει δίχως βαθμό στον ενιαίο όμιλο. Εύκολη νίκη με πρωταγωνιστή τον Λαουτάρο Μαρτίνες (δύο γκολ) πέτυχε και η Ίντερ, η οποία επιβλήθηκε 3-0 της Σλάβιας Πράγας του Ζαφείρη, ο οποίος έπαιξε και στα 90 λεπτά.
Νωρίτερα, ο Χρήστος Τζόλης βρήκε δίχτυα για την Μπριζ, η οποία, όμως, δεν άντεξε και γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Αταλάντα, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 5-0 της Καϊράτ στο Καζακστάν, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σημειώνει χατ τρικ.
Η 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου
- Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτη 0-5
- Αταλάντα - Κλαμπ Μπριζ 2-1
- Τσέλσι - Μπενφίκα 1-0
- Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ 1-0
- Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 5-1
- Πάφος - Μπάγερν Μονάχου 1-5
- Ίντερ - Σλάβια Πράγας 3-0
- Μαρσέιγ - Άγιαξ 4-0
- Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ 2-2
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου
- Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18.30, COSMOTE SPORT 1HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Νιούκαστλ (19.45, COSMOTE SPORT 3HD)
- Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη (19.45, COSMOTE SPORT 4HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Show Pregame Άρσεναλ - Ολυμπιακός» (21.00, COSMOTE SPORT 2HD, MEGA TV)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)
- Άρσεναλ - Ολυμπιακός (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)
- Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν (22.00, COSMOTE SPORT 3HD)
- Νάπολι - Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22.00, COSMOTE SPORT 5HD & START)
- Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)
- Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)
- Λεβερκούζεν - PSV Αϊντχόφεν (22.00, COSMOTE SPORT 8HD)
- Ντόρτμουντ - Μπιλμπάο (22.00, COSMOTE SPORT 9HD)
- Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 2/10, 00.05, COSMOTE SPORT 1HD)
Η βαθμολογία
- Μπάγερν Μονάχου 2 6
- Ρεάλ Μαδρίτης 2 6
- Ίντερ 2 6
- Τότεναμ 2 4
- Παρί Σεν Ζερμέν 1 3
- Ατλέτικο Μαδρίτης 2 3
- Μαρσέιγ 2 3
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1 3
- Μπριζ 2 3
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1 3
- Αρσεναλ 1 3
- Μάντσεστερ Σίτι 1 3
- Καραμπάγκ 1 3
- Μπαρτσελόνα 1 3
- Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 2 3
- Λίβερπουλ 2 3
- Τσέλσι 2 3
- Γαλατασαράι 2 3
- Αταλάντα 2 3
- Μπόντο Γκλιμτ 2 2
- Ντόρτμουντ 1 1
- Γιουβέντους 1 1
- Λεβερκούζεν 1 1
- Κοπεγχάγη 1 1
- Ολυμπιακός 1 1
- Σλάβια Πράγας 2 1
- Πάφος 2 1
- Νιούκαστλ 1 0
- Βιγιαρεάλ 1 0
- Μπενφίκα 2 0
- Αϊντχόφεν 1 0
- Νάπολι 1 0
- Αθλέτικ Μπιλμπάο 1 0
- Μονακό 1 0
- Αγιαξ 2 0
- Καϊράτ 2 0