Champions League: Θρίαμβος της Γαλατά κόντρα στη Λίβερπουλ, «πεντάρες» για Μπάγερν και Ατλέτικο

Η Γαλατασαράι πέτυχε τη νίκη της βραδιάς (30/09), καθώς λύγισε τη Λίβερπουλ, ενώ εμφατικές νίκες πέτυχαν Μπάγερν Μονάχου και Ατλέτικο Μαδρίτης – Όλα τα αποτελέσματα κι η βαθμολογία.

Η «Τσιμ Μπομ» έκανε την έκπληξη κόντρα στους «Reds», οι οποίοι εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων.

Η τουρκική ομάδα είχε τον πρώτο λόγο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και πήρε το «τρίποντο» με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βίκτορ Οσιμέν στο 16ο λεπτό. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Γαλατασαράι, η οποία έπιασε έτσι τη Λίβερπουλ στη βαθμολογία της League Phase του Champions League

Η Πάφος πάλεψε όσο μπορούσε κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, αλλά η γερμανική ομάδα βρέθηκε σε εξαιρετική κατάσταση και δεν της άφησε περιθώρια. Οι Βαυαροί επικράτησαν 5-1 στην Κύπρο, με τον Χάρι Κέιν να έχει δύο γκολ, ενώ ο Ολίσε πέτυχε ένα τέρμα κι έδωσε δύο ασίστ. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν κι η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία επικράτησε 5-1 της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με τον Γκριεζμάν να φτάνει τα 200 γκολ με τη φανέλα της.

Η Τσέλσι πανηγύρισε την πρώτη νίκη της, καθώς λύγισε 1-0 την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, με αυτογκόλ του Ρίος στο 18ο λεπτό. Η επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στο Στάμφορντ Μπριτζ δεν συνδυάστηκε με νίκη για την ομάδα του Έλληνα επιθετικού, η οποία παραμένει δίχως βαθμό στον ενιαίο όμιλο. Εύκολη νίκη με πρωταγωνιστή τον Λαουτάρο Μαρτίνες (δύο γκολ) πέτυχε και η Ίντερ, η οποία επιβλήθηκε 3-0 της Σλάβιας Πράγας του Ζαφείρη, ο οποίος έπαιξε και στα 90 λεπτά.

Νωρίτερα, ο Χρήστος Τζόλης βρήκε δίχτυα για την Μπριζ, η οποία, όμως, δεν άντεξε και γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Αταλάντα, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 5-0 της Καϊράτ στο Καζακστάν, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σημειώνει χατ τρικ.

Η 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτη 0-5

Αταλάντα - Κλαμπ Μπριζ 2-1

Τσέλσι - Μπενφίκα 1-0

Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ 1-0

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 5-1

Πάφος - Μπάγερν Μονάχου 1-5

Ίντερ - Σλάβια Πράγας 3-0

Μαρσέιγ - Άγιαξ 4-0

Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ 2-2

