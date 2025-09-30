Champions League: Ο Τζόλης δεν έφτασε στην Μπρίζ, «πεντάρα» με χατ-τρικ του Εμπαπέ η Ρεάλ!

Onsports Team

Ο Χρήστος Τζόλης βρήκε δίχτυα για την Μπριζ, η οποία, όμως, δεν άντεξε και γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Αταλάντα στο «Μπέργκαμο», για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. - «Πεντάρα» της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Καϊράτ με χατ τρικ του Κιλιάν Εμπαπέ.

Η Μπριζ βρέθηκε μια… ανάσα από μια σπουδαία νίκη, αλλά στο τέλος η Αταλάντα ήταν αυτή που χάρηκε.

Η βελγική ομάδα προηγήθηκε με τέρμα του Χρήστου Τζόλη στο 38ο λεπτό. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση, αγωνιζόμενος όλο το 90λεπτο. Το τέρμα του, όμως, δεν έφτασε στην Μπριζ, καθώς η Αταλάντα έκανε την ανατροπή σημειώνοντας δύο τέρματα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Ο Σάμαρτζιτς μείωσε στο 74ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ ο Πάσαλιτς έκανε το 2-1 στο 87’.

Αταλάντα: Καρνεζέκι, Κοσουνού (53′ Μουσά), Τζιμσίτι, Αχάνορ, Μπελανόβα (46′ Τζαπακόστα), Ντε Ρουν, Έντερσον (61′ Σάμαρτζιτς), Μπερνασκόνι, Κρστόβιτς, Πάσαλιτς, Λούκμαν (61′ Σουλεμάνα).

Μπριζ: Τζάκερς, Σάμπε, Ορδόνιες, Μέχελε, Σέις, Σάντρα, Στάνκοβιτς, Φανάκεν, Κάρλος Φορμπς (76′ Βέτλεσεν), Τρεσόλντι (64′ Βερμάντ), Τζόλης.

Στον άλλο αγώνα που ξεκίνησε νωρίς, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε εντυπωσιακό πέρασμα από την έδρα της «σταχτοπούτας» Καϊράτ, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ. Η «βασίλισσα» επικράτησε 5-0 στο Καζακστάν με τον Γάλλο «σταρ» να κάνει χατ-τρικ (πεν. 25’, 52’, 73’), ενώ τα άλλα δύο τέρματα πέτυχαν οι Καμαβινγκά (83’) και Ντίαθ (90+3’).

Καϊράτ: Καλμούρζα, Ταπάλοβ (65′ Στανόγιεβ), Μαρτινόβιτς, Σορόκιν, Μάτα, Αράντ (64′ Μπάιμπεκ), Κασαμπουλάτ, Μρίνσκι, Ζορζίνιο (65′ Έντμιλσον), Γκρομίκο (80′ Ζάρια), Σατπάεφ (80′ Φίλιο)

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Ασένσιο, Αλάμπα, Χούισεν, Φραν Γκαρσία, Τσουαμενί (80′ Καμαβινγκά), Γκιουλέρ (81′ Μπέλιγχαμ), Θεμπάγιος, Μασταντουόνο (71′ Ροντρίγκο), Βινίσιους (71′ Ντίαθ), Εμπαπέ (81′ Γκονθάλο Γκαρθία)