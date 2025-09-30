Ομάδες

Champions League: Οριστικά στο «Καμπ Νου» ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα
Onsports Team 30 Σεπτεμβρίου 2025, 15:40
CHAMPIONS LEAGUE / Ολυμπιακός

Champions League: Οριστικά στο «Καμπ Νου» ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα

Στην ιστορική έδρα της Μπαρτσελόνα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Λονδίνο για την αυριανή (1/10, 22:00) αναμέτρηση με την Άρσεναλ.

Ακολουθεί ένα ακόμα σπουδαίο ματς στη Βαρκελώνη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, για το οποίο υπήρχε ερωτηματικό σχετικά με το γήπεδο διεξαγωγής της αναμέτρησης.

Αν δηλαδή αυτή θα γίνει στο "Μονζουίκ" ή στο "Καμπ Νου", λόγω των έργων που εκτελούνται στην ιστορική έδρα των Καταλανών.

Στην ιστοσελίδα της UEFA ωστόσο για το παιχνίδι Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός αναφέρεται ως έδρα το "Καμπ Νου", το οποίο βέβαια δεν θα είναι όλο διαθέσιμο, μιας κι αναμένονται περίπου 45.000 κόσμου, με τους Πειραιώτες να παίρνουν περίπου 2.000 εισιτήρια.



