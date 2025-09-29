Οnsports Τeam

Το UEFA Champions League επιστρέφει το διήμερο 30/9-1/10, με την COSMOTE TV να μεταδίδει όλους τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής της League Phase. Την Τετάρτη 1/10, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), με τους «ερυθρόλευκους» να μετρούν 3 σερί νίκες στην έδρα των «κανονιέρηδων». Την ίδια μέρα θα διεξαχθεί και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και την περσινή νικήτρια Παρί Σεν Ζερμέν (22.00, COSMOTE SPORT 3HD). Οι δημοσιογράφοι των καναλιών COSMOTE SPORT θα βρίσκονται στην «καρδιά» των εξελίξεων για να μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ, μέσα από εκπομπές αφιερωμένες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Την Τρίτη 30/9 η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη θα παίξει εκτός με την Αταλάντα (19.45, COSMOTE SPORT 3HD), η Μπενφίκα των Μουρίνιο-Παυλίδη θα δοκιμαστεί στην έδρα της Τσέλσι (COSMOTE SPORT 2HD & 4K) και η Γαλατάσαραϊ του Βίκτορ Όσιμεν θα υποδεχθεί τη Λίβερπουλ του Μοχάμεντ Σαλάχ (22.00, COSMOTE SPORT 3HD). Από το πρόγραμμα της Τετάρτης 1/10 ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22.00, COSMOTE SPORT 5HD & START), Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους (22.00, COSMOTE SPORT 6HD) και Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι (22.00, COSMOTE SPORT 7HD).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Το διήμερο των αγώνων η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο, θα είναι στη διάθεση των τηλεθεατών πριν και μετά τη λήξη των ματς, με όλο το ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ψηφιακή ανάλυση των κρίσιμων φάσεων και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45 με τον Γιάννη Κυφωνίδη & 22.00 με τον Μιχάλη Τσόχο) θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (League Phase, 2η Αγωνιστική)

Τρίτη 30/9

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)

Καϊράτ Αλμάτι-Ρεάλ Μαδρίτη (19.45, COSMOTE SPORT 2HD)

Αταλάντα-Κλαμπ Μπριζ (19.45, COSMOTE SPORT 3HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Τσέλσι-Μπενφίκα (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ (22.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (22.00, COSMOTE SPORT 5HD & START)

Πάφος-Μπάγερν Μονάχου (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)

Ίντερ-Σλάβια Πράγας (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)

Μαρσέιγ-Άγιαξ (22.00, COSMOTE SPORT 8HD)

Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ (22.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 1/10, 00.05, COSMOTE SPORT 1HD)

Τετάρτη 1/10

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ (19.45, COSMOTE SPORT 3HD)

Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη (19.45, COSMOTE SPORT 4HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show Pregame Άρσεναλ-Ολυμπιακός» (21.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Άρσεναλ-Ολυμπιακός (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν (22.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22.00, COSMOTE SPORT 5HD & START)

Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)

Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)

Λεβερκούζεν-PSV Αϊντχόφεν (22.00, COSMOTE SPORT 8HD)

Ντόρτμουντ-Μπιλμπάο (22.00, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 2/10, 00.05, COSMOTE SPORT 1HD)