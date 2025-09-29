Champions League, Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Αυτός είναι ο διαιτητής στο «Emirates»

Ο Γάλλος διαιτητής ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα Άρσεναλ - Ολυμπιακός στο «Emirates» για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Την Τετάρτη (01/10) ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Λονδίνο, όπου θα αντιμετωπίσει στις 22:00 τους «κανονιέρηδες» στο πλαίσιο της δεύτερης στροφής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» πηγαίνουν στην Αγγλία μετά την «λευκή» ισοπαλία (0-0) στην πρεμιέρα απέναντι στην Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ η Άρσεναλ είχε επιβληθεί 2-0 της Αθλέτικ στο Μπιλμπάο και την Δευτέρα (29/09) η UEFA ανακοίνωσε τους «αξιωματούχους» της αναμέτρησης.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Φρανσουά Λετεσιέ, ο οποίος έχει βρεθεί δύο φορές στο… δρόμο του Ολυμπιακού. Η πρώτη ήταν στις 9 Αυγούστου στα προκριματικά του Europa League όπου οι Πειραιώτες είχαν επικρατήσει εντός έδρας 4-0 της Λουκέρνης, ενώ ήταν και στο ντέρμπι των play offs της Super League τη σεζόν 2022-’23 κόντρα στον ΠΑΟΚ και πάλι στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν το «τρίποντο» 3-1.

Βοηθοί του Γάλλου ρέφερι ορίστηκαν οι Κιρίλ Μουνιέ και Μεντί Ραμονί, τέταρτος θα είναι ο Ερίκ Βατελιέ, άπαντες Γάλλοι. Στον έλεγχο του VAR επικεφαλής θα είναι ο Γερμανός Σόρεν Στορκς και βοηθός του ο Κροάτης Ιβάν Μπέμπεκ.