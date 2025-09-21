Champions League: MVP και καλύτερο γκολ ο Ράσφορντ

Onsports Team

Σάρωσε τα ατομικά βραβεία ο άσος της Μπαρτσελόνα που έκρινε το ματς με τη Νιούκαστλ.

Ο Άγγλος διεθνής επιθετικός της Μπαρτσελόνα αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης (MVP) της 1ης αγωνιστικής στη League phase του Champions League, αλλά είναι εκείνος που σημείωσε το καλύτερο γκολ (το δεύτερο στον αγώνα με την Νιούκαστλ) της εβδομάδας, όπως έκανε γνωστό η UEFA.

Ο Ράσφορντ σημείωσε και τα δύο γκολ στην εκτός έδρας νίκη της Μπαρτσελόνα.

Η κορυφαία 11αδα της 1ης αγωνιστικής: Ρούλι (Μαρσέιγ), Γιορέντε (Ατλέτικο Μαδρίτης), Λούκασεν (Πάφος), Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Μντόντζι (Σλάβια Πράγας), Μπικάιλο (Καραμπάγκ), Βανάκεν (Κλαμπ Μπριζ), Τρινκάο (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Ράσφορντ, (Μπαρτσελόνα), Κέιν (Μπάγερν), Τουράμ (Ίντερ).