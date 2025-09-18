Champions League: «Σάρωσε» η Μπριζ του Τζόλη, μοιραίος ο Χατζηδιάκος για την Κοπεγχάγη

Onsports Team

Δύο Έλληνες διεθνείς στους απογευματινούς αγώνες της τελευταίας μέρας της πρεμιέρας στην League Phase του Champions League. Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη επικράτησε με το σαρωτικό 4-1 της Μονακό, ενώ η Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου, έμεινε στο 2-2 με την Μπάγερ Λεβερκούζεν σε συναρπαστικό ματς.

Στο Βέλγιο με τον Τζόλη στην ενδεκάδα και να παίζει σε όλο το ματς, η Μπριζ είχε «καθαρίσει» τη Μονακό απ’ το πρώτο μέρος. Τρεσόλντι, Ονιεντίκα και Βανάκεν έστειλαν το ματς στην ανάπαυλα με 3-0, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχασαν πέναλτι στο 0-0. Ο Ντιακόν διαμόρφωσε το 4-0 στο δεύτερο μέρος. O Φάτι στις καθυστερήσεις έκανε το 4-1.

Στην πρωτεύουσα της Δανίας, η Κοπεγχάγη είχε στην ενδεκάδα τον Χατζηδιάκο που αγωνίστηκε σε όλο το ματς κόντρα στη Λεβερκούζεν. Ο Λάρσον άνοιξε το σκορ, με τον Γκριμάλδο να ισοφαρίζει. Ο Ρόμπερτ στο 87’ έκανε το 2-1, αλλά ο Έλληνας στόπερ με αυτογκόλ διαμόρφωσε άθελά του το τελικό 2-2 στο 90+2’.