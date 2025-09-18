Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Champions League: «Σάρωσε» η Μπριζ του Τζόλη, μοιραίος ο Χατζηδιάκος για την Κοπεγχάγη
Onsports Team 18 Σεπτεμβρίου 2025, 21:59
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: «Σάρωσε» η Μπριζ του Τζόλη, μοιραίος ο Χατζηδιάκος για την Κοπεγχάγη

Η Κλαμπ Μπριζ έκανε επίδειξη δύναμης επικρατώντας 4-1 της Μονακό, την ώρα που η Κοπεγχάγη ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Λεβερκούζεν, με αυτογκόλ του Έλληνα στόπερ.

Δύο Έλληνες διεθνείς στους απογευματινούς αγώνες της τελευταίας μέρας της πρεμιέρας στην League Phase του Champions League. Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη επικράτησε με το σαρωτικό 4-1 της Μονακό, ενώ η Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου, έμεινε στο 2-2 με την Μπάγερ Λεβερκούζεν σε συναρπαστικό ματς.

Στο Βέλγιο με τον Τζόλη στην ενδεκάδα και να παίζει σε όλο το ματς, η Μπριζ είχε «καθαρίσει» τη Μονακό απ’ το πρώτο μέρος. Τρεσόλντι, Ονιεντίκα και Βανάκεν έστειλαν το ματς στην ανάπαυλα με 3-0, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχασαν πέναλτι στο 0-0. Ο Ντιακόν διαμόρφωσε το 4-0 στο δεύτερο μέρος. O Φάτι στις καθυστερήσεις έκανε το 4-1.

Στην πρωτεύουσα της Δανίας, η Κοπεγχάγη είχε στην ενδεκάδα τον Χατζηδιάκο που αγωνίστηκε σε όλο το ματς κόντρα στη Λεβερκούζεν. Ο Λάρσον άνοιξε το σκορ, με τον Γκριμάλδο να ισοφαρίζει. Ο Ρόμπερτ στο 87’ έκανε το 2-1, αλλά ο Έλληνας στόπερ με αυτογκόλ διαμόρφωσε άθελά του το τελικό 2-2 στο 90+2’.

 



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: «Διπλό» της Μπαρτσελόνα με Ράσφορντ, νίκη της Σίτι – Ντεμπούτο Ιωαννίδη
39 λεπτά πριν Champions League: «Διπλό» της Μπαρτσελόνα με Ράσφορντ, νίκη της Σίτι – Ντεμπούτο Ιωαννίδη
EUROLEAGUE
Ομπράντοβιτς στο Onsports: «Όλη η οικογένεια Γιαννακόπουλου έχει κάνει ιδιαίτερα πράγματα για εμένα»
1 ώρα πριν Ομπράντοβιτς στο Onsports: «Όλη η οικογένεια Γιαννακόπουλου έχει κάνει ιδιαίτερα πράγματα για εμένα»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: «Βλέπει» Νικ Καλάθη για ενίσχυση στην περιφέρεια
2 ώρες πριν Ολυμπιακός: «Βλέπει» Νικ Καλάθη για ενίσχυση στην περιφέρεια
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: «Σάρωσε» η Μπριζ του Τζόλη, μοιραίος ο Χατζηδιάκος για την Κοπεγχάγη
3 ώρες πριν Champions League: «Σάρωσε» η Μπριζ του Τζόλη, μοιραίος ο Χατζηδιάκος για την Κοπεγχάγη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved