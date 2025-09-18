Champions League: Γι’ αυτό ακυρώθηκε η κόκκινη στον Ταρέμι - Η ανάλυση της UEFA

Onsports Team

Σε εξήγηση στην απόφαση του Ίστβαν Κόβατς να αλλάξει την απόφασή του στην κόκκινη κάρτα που έβαλε στον Μεχντί Ταρέμι προχώρησε η UEFA.

Ο Ρουμάνος διαιτητής που ανήκει στην elite κατηγορία της UEFA στο 73ο λεπτό έβγαλε την απ’ ευθείας κόκκινη κάρτα στον Ιρανό επιθετικό του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση με την Πάφο για επικίνδυνο τάκλιν στον Ζάζα.

Ωστόσο, έπειτα από λίγο κλήθηκε στο VAR για on field review της φάσης και έπειτα από την εξέτασή της, ο Ίστβαν Κόβατς αποφάσισε να άρει την απόφασή του και να αποβάλει τον άσο των «ερυθρόλευκων», ακυρώνοντας την κόκκινη και δίνοντάς του κίτρινη κάρτα.

Την Πέμπτη (18/09) η αρμόδια επιτροπή της UEFA έδωσε τεχνικές εξηγήσεις αναφορικά με τη χρήση του VAR σε επτά περιπτώσεις αναμετρήσεων του Champions League για την Τρίτη (16/09) και την Τετάρτη (17/09) και ανάμεσά τους ήταν η εν λόγω φάση.

Συγκεκριμένα, στην εξήγηση αναφέρεται:

«73' Ακύρωση απόφασης: Ακύρωση κόκκινης κάρτας - κίτρινης κάρτας

Ο παίκτης του Ολυμπιακού, Νο99, μάρκαρε έναν αντίπαλο με απερίσκεπτο τρόπο, χωρίς υπερβολική βία και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αντιπάλου».