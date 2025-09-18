Champions League: Αυλαία στην πρεμιέρα με ντέρμπι σε «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και «Etihad» - Το πρόγραμμα

Onsports Team

Με τις τελευταίες έξι αναμετρήσεις ολοκληρώνεται την Πέμπτη (18/09) το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην League Phase του Champions League.

Αναμφίβολα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι δύο αναμετρήσεις που θα φιλοξενηθούν στην Αγγλία. Στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Νιουκάστλ θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα, ενώ στο «Etihad» η Μάντσεστερ Σίτι θα παίξει κόντρα στην Νάπολι.

Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει σε Βέλγιο και Δανία, αφού στις 19:45 η Κλαμπ Μπριζ θα κοντραριστεί με την Μονακό, ενώ η Κοπεγχάγη φιλοξενεί την Λεβερκούζεν, μία εκ των επόμενων αντιπάλων του Ολυμπιακού.

Στις 22:00 εκτός από τα ματς στη Μεγάλη Βρετανία, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας όπου αγωνίζονται οι Γιώργος Βαγιαννίδης και Φώτης Ιωαννίδης θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι, ενώ η Άιντραχτ θα παίξει με την Γαλατάσαραϊ στην Φρανκφούρτη.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της πρεμιέρας του Champions League

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο - Άρσεναλ 0-2

19:45 Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3

22:00 Γιουβέντους - Ντόρτμουντ 2-2

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ 1-1

22:00 Μπενφίκα - Καραμπάγκ 2-2

22:00 Τότεναμ - Βιγιαρεάλ 1-0

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

19:45 Ολυμπιακός - Πάφος 0-0

19:45 Σλάβια Πράγας - Μπόντο Γκλιμτ 2-2

22:00 Άγιαξ - Ίντερ 0-2

22:00 Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι 3-1

22:00 Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Αταλάντα 4-0

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

19:45 Μπριζ - Μονακό (COSMOTE SPORT 6HD)

19:45 Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν (COSMOTE SPORT 7HD)

22:00 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης - Γαλατασαράι (COSMOTE SPORT 5HD)

22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι (COSMOTE SPORT 2HD)

22:00 Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα (COSMOTE SPORT 3HD)

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβώνας - Καϊράτ Αλμάτι (COSMOTE SPORT 4HD)

Η επόμενη αγωνιστική - 2η

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

19:45 Αταλάντα - Μπριζ

19:45 Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης

22:00 Τσέλσι - Μπενφίκα

22:00 Ίντερ - Σλάβια Πράγας

22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ

22:00 Γαλατασαράι - Λίβερπουλ

22:00 Μαρσέιγ - Άγιαξ

22:00 Πάφος - Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου