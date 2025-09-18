Ομάδες

Champions League: Αυλαία στην πρεμιέρα με ντέρμπι σε «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και «Etihad» - Το πρόγραμμα
Onsports Team 18 Σεπτεμβρίου 2025, 13:35
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Αυλαία στην πρεμιέρα με ντέρμπι σε «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και «Etihad» - Το πρόγραμμα

Με τις τελευταίες έξι αναμετρήσεις ολοκληρώνεται την Πέμπτη (18/09) το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην League Phase του Champions League.

Αναμφίβολα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι δύο αναμετρήσεις που θα φιλοξενηθούν στην Αγγλία. Στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Νιουκάστλ θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα, ενώ στο «Etihad» η Μάντσεστερ Σίτι θα παίξει κόντρα στην Νάπολι.

Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει σε Βέλγιο και Δανία, αφού στις 19:45 η Κλαμπ Μπριζ θα κοντραριστεί με την Μονακό, ενώ η Κοπεγχάγη φιλοξενεί την Λεβερκούζεν, μία εκ των επόμενων αντιπάλων του Ολυμπιακού.

Στις 22:00 εκτός από τα ματς στη Μεγάλη Βρετανία, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας όπου αγωνίζονται οι Γιώργος Βαγιαννίδης και Φώτης Ιωαννίδης θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι, ενώ η Άιντραχτ θα παίξει με την Γαλατάσαραϊ στην Φρανκφούρτη.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της πρεμιέρας του Champions League

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

  • 19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο - Άρσεναλ 0-2
  • 19:45 Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3
  • 22:00 Γιουβέντους - Ντόρτμουντ 2-2
  • 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ 1-1
  • 22:00 Μπενφίκα - Καραμπάγκ 2-2
  • 22:00 Τότεναμ - Βιγιαρεάλ 1-0

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

  • 19:45 Ολυμπιακός - Πάφος 0-0
  • 19:45 Σλάβια Πράγας - Μπόντο Γκλιμτ 2-2
  • 22:00 Άγιαξ - Ίντερ 0-2
  • 22:00 Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι 3-1
  • 22:00 Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2
  • 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Αταλάντα 4-0

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

  • 19:45 Μπριζ - Μονακό (COSMOTE SPORT 6HD)
  • 19:45 Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν (COSMOTE SPORT 7HD)
  • 22:00 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης - Γαλατασαράι (COSMOTE SPORT 5HD)
  • 22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι (COSMOTE SPORT 2HD)
  • 22:00 Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα (COSMOTE SPORT 3HD)
  • 22:00 Σπόρτινγκ Λισαβώνας - Καϊράτ Αλμάτι (COSMOTE SPORT 4HD)

Η επόμενη αγωνιστική - 2η

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

  • 19:45 Αταλάντα - Μπριζ
  • 19:45 Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης
  • 22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης
  • 22:00 Τσέλσι - Μπενφίκα
  • 22:00 Ίντερ - Σλάβια Πράγας
  • 22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ
  • 22:00 Γαλατασαράι - Λίβερπουλ
  • 22:00 Μαρσέιγ - Άγιαξ
  • 22:00 Πάφος - Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

  • 19:45 Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη
  • 19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Νιούκαστλ
  • 22:00 Άρσεναλ - Ολυμπιακός
  • 22:00 Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι
  • 22:00 Λεβερκούζεν - Αϊντχόφεν
  • 22:00 Ντόρτμουντ - Αθλέτικ Μπιλμπάο
  • 22:00 Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν
  • 22:00 Νάπολι - Σπόρτινγκ Λισαβώνας
  • 22:00 Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους


