Ολυμπιακός – Πάφος: Τα highlights του αγώνα της πρεμιέρας στη League Phase του Champions League
INTIME SPORTS
Οnsports team 17 Σεπτεμβρίου 2025, 23:02
CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός – Πάφος: Τα highlights του αγώνα της πρεμιέρας στη League Phase του Champions League

Δείτε τα highlights του αγώνα, Ολυμπιακός – Πάφος, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μολονότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 26’, ο Ολυμπιακός «κόλλησε» στο 0-0 με την Πάφο, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Μπρούνο είδε δύο κίτρινες σε διάστημα 11 λεπτών κι άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες από το 26ο λεπτό. Το τέλειο αμυντικό πλάνο της Πάφου, όμως, δεν κλονίστηκε κι ως εκ τούτου της επέτρεψε να φύγει με βαθμό από το Φάληρο.

Για τον Ολυμπιακό ίσχυσε το… κάθε αρχή και δύσκολη! Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στο Champions League μετά από μια πενταετία, αλλά σε ένα παιχνίδι είχε δίπλα του ένα μεγάλο «πρέπει», «κόλλησε» στη λευκή ισοπαλία.

 

Τα highlights του Ολυμπιακός - Πάφος



