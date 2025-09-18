Επεισόδια πριν το Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα, συνελήφθησαν 19 Ιταλοί

Onsports Team

Συμπλοκές Γάλλων και Ιταλών οπαδών πριν το ματς των πρωταθλητών Ευρώπης με την ομάδα του Μπέργκαμο – Η αστυνομία συνέλαβε αρκετούς οπαδούς της Αταλάντα.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/9), η κατάσταση ξέφυγε στο Παρίσι. Συγκεκριμένα στο πρώτο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Εκεί υπήρξαν συμπλοκές οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν και της Αταλάντα. Ώρες πριν την αναμέτρηση για το Champions League.

Από την συμπλοκή υπήρξαν σημαντικές ζημιές στην περιοχή. Χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς πάντως. Η αστυνομία επενέβη και προχώρησε σε συλλήψεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Le Parisien», οι συλλήψεις αφορούν 19 οπαδούς της Αταλάντα οι οποίοι ταξίδεψαν από την Ιταλία. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους.