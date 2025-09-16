Champions League: Εκκίνηση στα «αστέρια» - Πότε παίζει ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις

Onsports Team

Τα 36 «αστέρια» που μετέχουν στη League Phase του Champions League ετοιμάζονται να… λάμψουν και μεταξύ τους βρίσκεται και ο Ολυμπιακός.

Έπειτα από λίγους μήνες… ηρεμίας, η κορυφαία… σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τις κορυφαίες ομάδες της «γηραιάς ηπείρου». Το επόμενο τριήμερο, ήτοι από τις 16 έως τις 18 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθεί η πρεμιέρα των «αστεριών» του Champions League, σε μία εβδομάδα που είναι… αφιερωμένη από την UEFA στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Έπειτα από πέντε χρόνια, η Ελλάδα έχει και πάλι εκπροσώπηση στην League Phase, την ανανεωμένη και συνάμα κάπως… διαφορετική «εκδοχή» της φάσης των ομίλων. Ο περσινός Πρωταθλητής της Super League, Ολυμπιακός, κατάφερε να εξασφαλίσει την απ’ ευθείας παρουσία του στα «αστέρια», ελέω της εξαιρετικής του παρουσίας τα προηγούμενα χρόνια, με την κατάκτηση του Conference League και την καλή περσινή παρουσία στο Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να κάνουν λίγο… υπομονή για τη δική τους πρεμιέρα, αφού αυτή έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τετάρτης (17/09) στις 19:45 απέναντι στην «σταχτοπούτα» Πρωταθλήτρια Κύπρου, Πάφο.

Η πρώτη μέρα του προγράμματος περιλαμβάνει αναμετρήσεις με έντονο ενδιαφέρον. Η αρχή θα γίνει την Τρίτη (16/09) στις 19:45 με τα παιχνίδια της Αθλέτικ Μπιλμπάο με την Άρσεναλ και της Αϊντχόφεν κόντρα στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Στο κυρίως… μενού της ημέρας (22:00) ξεχωρίζουν οι «μάχες» της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μαρσέιγ, της Γιουβέντους με την Ντόρτμουντ και της Τότεναμ απέναντι στην Βιγιαρεάλ.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην League Phase του Champions League:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο - Άρσεναλ (COSMOTE SPORT 6HD)

19:45 Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (COSMOTE SPORT 7HD)

22:00 Γιουβέντους - Ντόρτμουντ (COSMOTE SPORT 3HD)

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ (COSMOTE SPORT 2HD)

22:00 Μπενφίκα - Καραμπάγκ (COSMOTE SPORT 5HD)

22:00 Τότεναμ - Βιγιαρεάλ (COSMOTE SPORT 4HD)

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

19:45 Ολυμπιακός - Πάφος (COSMOTE SPORT 2HD, MEGA)

19:45 Σλάβια Πράγας (Τσεχία) - Μπόντο Γκλιμτ (COSMOTE SPORT 6HD)

22:00 Άγιαξ - Ίντερ (COSMOTE SPORT 7HD)

22:00 Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι (COSMOTE SPORT 4HD)

22:00 Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης (COSMOTE SPORT 3HD)

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Αταλάντα (COSMOTE SPORT 5HD)

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

19:45 Μπριζ - Μονακό (COSMOTE SPORT 6HD)

19:45 Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν (COSMOTE SPORT 7HD)

22:00 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης - Γαλατασαράι (COSMOTE SPORT 5HD)

22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι (COSMOTE SPORT 2HD)

22:00 Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα (COSMOTE SPORT 3HD)

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβώνας - Καϊράτ Αλμάτι (COSMOTE SPORT 4HD)

Η επόμενη αγωνιστική - 2η

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

19:45 Αταλάντα - Μπριζ

19:45 Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης

22:00 Τσέλσι - Μπενφίκα

22:00 Ίντερ - Σλάβια Πράγας

22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ

22:00 Γαλατασαράι - Λίβερπουλ

22:00 Μαρσέιγ - Άγιαξ

22:00 Πάφος - Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου