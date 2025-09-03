Ομάδες

Ολυμπιακός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας οι Καμπελά, Γιαζίτσι και Μάνσα
Οnsports Τeam 03 Σεπτεμβρίου 2025, 00:02
CHAMPIONS LEAGUE

Ο Ολυμπιακός κατέθεσε στην UEFA την ευρωπαϊκή λίστα με τα ονόματα των παικτών που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπολογίζει για τα παιχνίδια της League Phase του Champions League.

Ο Βάσκος προπονητής ήταν υποχρεωμένος να κόψει τρεις ποδοσφαιριστές και το έκανε αφήνοντας εκτός το προτελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Βραζιλιάνο στόπερ, Γκουστάβο Μάνσα, τον Τούρκο μεσοεπιθετικό, Γιουσούφ Γιαζίτσι, ενώ ο τρίτος που δεν συμπεριλήφθηκε ήταν ο Γάλλος ακραίος επιθετικός, Ρεμί Καμπελά.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League:

Τερματοφύλακες: Πασχαλάκης, Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο

Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.



