Ολυμπιακός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας οι Καμπελά, Γιαζίτσι και Μάνσα
Ο Ολυμπιακός κατέθεσε στην UEFA την ευρωπαϊκή λίστα με τα ονόματα των παικτών που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπολογίζει για τα παιχνίδια της League Phase του Champions League.
Ο Βάσκος προπονητής ήταν υποχρεωμένος να κόψει τρεις ποδοσφαιριστές και το έκανε αφήνοντας εκτός το προτελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Βραζιλιάνο στόπερ, Γκουστάβο Μάνσα, τον Τούρκο μεσοεπιθετικό, Γιουσούφ Γιαζίτσι, ενώ ο τρίτος που δεν συμπεριλήφθηκε ήταν ο Γάλλος ακραίος επιθετικός, Ρεμί Καμπελά.
Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League:
Τερματοφύλακες: Πασχαλάκης, Τζολάκης
Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο
Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης
Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.