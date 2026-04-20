10 «δωρεές» τύπου Γεντβάι που όλοι θέλουμε στη ζωή μας

Τόσο γενναιόδωρες ασίστ που έρχονται από το πουθενά και μας φτιάχνουν τη μέρα. Όπως έκανε χτες ο Κροάτης για τον Ολυμπιακό .

Κάποιες «πάσες» στη ζωή δεν εξηγούνται. Δεν τις δουλεύεις, δεν τις σχεδιάζεις, απλά σου έρχονται. Και όταν σου έρθουν, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τις εκμεταλλευτείς με ψυχραιμία. Όπως καλή ώρα συνέβη με την να λυπηθείς τον Γεντβάι στο πρώτο γκολ του τελευταίου Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στη Λεωφόρο ever.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, όλοι θέλουμε κάποιον να μας κάνει μια τέτοια πάσα. Έστω και κατά λάθος.

Όσες φορές και να δεις το replay, όσο και αν προσπαθείς να λυπηθείς τον Γεντβάι ο οποίος με το που παίρνει χαμπάρι το λάθος του, πιάνει το κεφάλι του και μόνο τα κλάματα δεν βάζει, δεν μπορείς παρά να σκεφτείς ότι αυτή η πάσα μοιάζει περισσότερο με… κοινωνική προσφορά.

Σαν αυτές τις δωρεές που έρχονται από το πουθενά για να σώσουν την κατάσταση. Σαν εκείνο το buzzer beater αυτοκαλάθι του Μάρσαλ σε εκείνο το περιβόητο Κηφισιά-Άρης του 2016.

Με αφορμή, λοιπόν, αυτή τη συγκινητική χειρονομία, μαζέψαμε μερικές «δωρεές από το πουθενά» που θα θέλαμε να εμφανιστούν στη ζωή μας, με την ίδια φυσικότητα όπως αυτή του Γεντβάι προς τον Ζέλσον, αλλά ίσως είναι περισσότερο ή λιγότερο σωτήριες από αυτή της Λεωφόρου.

Ο πεθερός που σου πετάει έναν φάκελο “για το νοίκι”

Χωρίς πολλά λόγια, ή να έχεις κάνει τίποτα. Απλώς σε κοιτάει, αναστενάζει και λέει «πάρ’ τα, γιατί σε βλέπω που ζορίζεστε». Δεν ρωτάς, ούτε και σχολιάζεις. Παίρνεις τον φάκελο, λες ευχαριστώ και φεύγεις πριν το μετανιώσει.

Fuel pass… αλλά χωρίς ημερομηνία λήξης

Όχι αυτά τα «μέχρι εξαντλήσεως», θέλουμε κάρτα διαρκείας που τη χτυπάς και γεμίζει το ρεζερβουάρ σαν να είσαι σε διαφήμιση. Βάζεις και ένα καφεδάκι δώρο γιατί έτσι γουστάρεις. Και το κυριότερο, δεν σε νοιάζει καν πόσο θα βάλεις στο ρεζερβουάρ.

Ο κολλητός που “δεν πεινάει τελικά” αφού έχεις ήδη παραγγείλει

Έχεις κάνει τάμα να φας για τρεις. Και εκεί που σκέφτεσαι ότι τα κομμάτια δεν θα φτάσουν, ο κολλητός σου λέει «άσε, δεν θέλω». Εκεί δεν απαντάς, τον κοιτάς με σεβασμό και βαθιά μέσα σου πανηγυρίζεις. Είναι ευεργέτης.

Το αφεντικό που λέει “φύγε νωρίτερα σήμερα” χωρίς λόγο

Δεν έχεις ζητήσει άδεια, ούτε και έχεις κάνει κάτι φοβερό. Απλώς ξυπνάει μέσα του ένας μικρός άγγελος και εκεί που εύχεσαι να μην ήσουν στο γραφείο, σου λέει «κλείνουμε για σήμερα. Από Δευτέρα πάλι». Προφανώς και είναι Παρασκευή για να συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα αν εσύ θες να το παίξεις καλός υπάλληλος και να κάτσεις μέχρι το 8ωρο, τι να σου πούμε;

Το πρόστιμο που… δεν γράφτηκε ποτέ

Έχεις παρκάρει σαν να παίζεις Tetris με νεύρα, το έχεις αφήσει με τον χειρότερο τρόπο, έχεις ξεχάσει να βάλεις αλάρμ για να σε λυπηθεί ο κόσμος, η δουλειά «κολλάει» και καθυστερείς, αλλά εκεί που επιστρέφεις συνειδητοποιείς ότι δεν υπάρχει ροζ χαρτάκι και ας έχεις πληροφορηθεί ότι τέτοια ώρα «γράφουν» στο Κέντρο. Απλώς ήταν να μην συμβεί.

Η πρώην που σου στέλνει “έχεις δίκιο τελικά”

Αυτά δεν γίνονται ποτέ, αλλά άμα συμβούν μην απαντήσεις αμέσως. Το διαβάζεις το μήνυμα 3-4 φορές, περηφανεύεσαι μέσα σου, έχεις αποκτήσει ηθική ικανοποίηση, το δείχνεις σε φίλους, το κρατάς screenshot και μετά απλώς απαντάς «έγινε». Αυτό που έχεις στο κινητό σου είναι τρόπαιο ζωής. Ίσως το μόνο που ούτε στις… Επικίνδυνες Αποστολές με τον Tom Cruise δεν πρόκειται να συμβεί.

Το σουβλατζίδικο που βάζει έξτρα πατάτες και μια μερίδα χωρίς να τις έχεις ζητήσει

Όχι, δεν είναι δώρο επειδή σε λατρεύουν, ούτε πρόκειται για σχέση εμπιστοσύνης. Απλώς έχει συμβεί ένα μεγάλο λάθος στις παραγγελίες από το μαγαζί, αλλά δεν θα έρθουν να το πάρουν μια και το άνοιξες. Απλώς απόλαυσε ό,τι έξτρα σου δόθηκε. Και αν

Η μπίρα που “είναι κερασμένη από το μαγαζί”

Δεν ξέρεις γιατί, ούτε και σε νοιάζει ιδιαίτερα. Εκείνη τη στιγμή νιώθεις απλώς ότι κάτι κάνεις σωστά στη ζωή σου. Δέχεσαι το κέρασμα και ελπίζεις να είναι για καλό λόγο.

Το delivery που έρχεται πιο γρήγορα απ’ ό,τι έλεγε η εφαρμογή

Μεγάλο σοκ, ακόμα και από να σου έρθει έξτρα μερίδα γύρος από τη στιγμή που έχεις παραγγείλει καλαμάκια. Ανοίγεις την πόρτα και δεν είσαι έτοιμος ψυχολογικά. Είναι σαν να σου χάλασαν ευχάριστα το πρόγραμμα.

Το παλιό τζιν που σου κάνει ακόμα

Είναι κλασική συνταγή κάθε χρόνο να βάζεις στο ζύγι το αν θα αγοράσεις νέο τζιν ή θα αδυνατίσεις, επιλέγοντας το πρώτο μονοπάτι, Το να βλέπεις ωστόσο το ότι έχεις περιθώριο τρία δάχτυλα για να μην σου κάνει, δεν είναι απλώς δώρο αλλά επιστροφή σε εποχές δόξας. Το κουμπώνεις και νιώθεις ότι όλα είναι πιθανά. Αν απαιτείται και ζώνη για να μην σου πέσει, τότε οφείλεις στον εαυτό σου μια παραγγελία από το πιο λαδερό σουβλατζίδικο για επιβράβευση.