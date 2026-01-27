Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ πιασμένοι χέρι-χέρι στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Οnsports Team

Το ζευγάρι εμφανίστηκε στο «Haute Couture Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026» με τα τρία παιδιά τους - Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ - λίγο μετά το ξέσπασμα του γιου τους, Μπρούκλιν

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση με τα παιδιά τους στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, μετά τις αιχμηρές κατηγορίες του γιου τους, Μπρούκλιν, εναντίον τους.

Η διάσημη οικογένεια απαθανατίστηκε να αποχωρεί από το show «Haute Couture Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026» το απόγευμα της Δευτέρας.

Η πρώην «Spice Girl» και ο πρώην ποδοσφαιριστής περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι, ενώ λίγο πιο πίσω ακολουθούσε η 14χρονη κόρη τους, Harper. Μαζί τους ήταν και οι γιοι τους, Κρουζ και Ρομέο Μπέκαμ, οι οποίοι εμφανίστηκαν συνοδευόμενοι από τις συντρόφους τους, Jackie Apostel και Kim Turnbull αντίστοιχα.