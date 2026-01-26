Ομάδες

Βόλος: «Τέλος» ο Πίντσι, κλείνει τον Ουρτάδο για την κορυφή της επίθεσης
Οnsports Team 26 Ιανουαρίου 2026, 23:10
SUPER LEAGUE

Βόλος: «Τέλος» ο Πίντσι, κλείνει τον Ουρτάδο για την κορυφή της επίθεσης

Ο Βόλος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Όσκαρ Πίντσι και φουλάρει για μια ακόμα μεταγραφή.

Η αναδιαμόρφωση του ρόστερ του Βόλου συνεχίζεται, με τη θεσσαλική ομάδα να προχωράει τη Δευτέρα (26/1) στη λύση της συνεργασίας της με τον Όσκαρ Πίντσι.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Oscar Pinchi, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

Tην ίδια ώρα ο Βόλος είναι σε συζητήσεις με τον Ζαν Κάρλος Ουρτάδο, για να αντικαταστήσει τον (αποχωρήσαντα) Σαΐντ Χάμουλιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Ο 25χρονος (05/03/2000) Βενεζουελάνος επιθετικός με καταγωγή από την Κολομβία έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τη Χιμνάσια Λα Πλάτα στην Αργεντινή, με τη φανέλα της οποίας μέτρησε 43 συμμετοχές, 5 γκολ και 2 ασίστ. Προηγουμένως φόρεσε τη φανέλα των Μπόκα Τζούνιορς (18 συμμετοχές, 2 γκολ), Ατλέτικο Γκοϊανιένσε (21 παιχνίδια, 2 τέρματα), Κίτο (19 ματς, 3 γκολ), Μπραγκαντίνο (79 παιχνίδια, 8 γκολ) και Ταχίρα (17 ματς, 3 γκολ).

Ο Ουρτάδο είναι 13 φορές διεθνής με την Εθνική ομάδα της Βενεζουέλας.



