Gaucho Athens: Δυνατή μπάρα και απίθανα party vibes ενώνονται με την πιο ζεστή all-day φιλοξενία
Onsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 12:00
The Food Tour: Η περιήγηση της Σαμάνθας Αποστολοπούλου και της Νέλλης Καλαμαρά στα εστιατόρια της Αθήνας συνεχίζεται. Αυτή τη φορά βρεθήκαμε στο Gaucho Athens στην Αργυρούπολη με τα fun vibes και τη φιλόξενη διάθεση.

Γράφει η Νέλλη Καλαμαρά

Το Gaucho Athens μόλις έκλεισε τέσσερα χρόνια στην αθηναϊκή μπαρ σκηνή και έχει κερδίσει τη θέση του στην καρδιά του κοινού ως ένα φιλόξενο meeting point, όπου η δυνατή νυχτερινή διασκέδαση και τα απίθανα parties συνδυάζονται αβίαστα με την όμορφη all-day φιλοξενία από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

Ο Γιώργος Μπόγρης, ο ιδιοκτήτης του Gaucho, ήθελε να δημιουργήσει έναν χώρο όπου οι άνθρωποι θα νιώθουν άνετα, σαν ένα δεύτερο σπίτι τους, και θα μπορούν να περνάνε καλά όλες τις ώρες της ημέρας. Ταυτόχρονα, το Gaucho δεν είναι απλώς ένα ακόμη μπαρ στην περιοχή των νοτίων, αφού συνδυάζει την τέχνη και τα πιο συναρπαστικά collabs σε κάθε επίπεδο με την αυθεντική διάθεση για ουσιαστική βραδινή διασκέδαση.

Διαβάστε περισσότερα στο Queen.gr



