Μπαρτσελόνα: Η ανανέωση με Euroleague δεν αποτελεί… άκυρο στο NBA Europe

Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο συμμετοχής στο μελλοντικό NBA Europe η Μπαρτσελόνα, παρά το γεγονός ότι πρόσφατα υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τη EuroLeague για την επόμενη δεκαετία.

Οι «μπλαουγκράνα» παραμένουν, προς το παρόν, σταθερά ενταγμένοι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ωστόσο δεν κλείνουν την πόρτα στις εξελίξεις που ενδέχεται να προκύψουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής «AS», το νέο συμβόλαιο της Μπαρτσελόνα με τη EuroLeague περιλαμβάνει μια κομβική παράμετρο που της προσφέρει ευελιξία για το μέλλον. Πηγές από τον σύλλογο επιβεβαίωσαν στο πρακτορείο EFE ότι η προοπτική ενός ευρωπαϊκού εγχειρήματος υπό την ομπρέλα του NBA παραμένει ανοιχτή και εξετάζεται προσεκτικά.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο δημοσίευμα: «Η ανανέωση δεν σημαίνει ότι ο σύλλογος κλείνει την πόρτα στο NBA στην Ευρώπη. Αντίθετα, η πρόθεσή τους είναι να κρατήσουν όλα τα πιθανά σενάρια ανοιχτά, να εξασφαλίσουν μια θέση στον κορυφαίο πανευρωπαϊκό θεσμό, ενώ περιμένουν περισσότερες πληροφορίες για το μελλοντικό εγχείρημα».

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική παίζει η ρήτρα αποδέσμευσης (exit fee) που έχει συμπεριληφθεί στη συμφωνία. «Η ανανέωση περιλαμβάνει ρήτρα εξαγοράς, η οποία υπήρχε ήδη, που επιτρέπει στους συλλόγους να τερματίσουν το συμβόλαιο με ποινή δέκα εκατομμυρίων ευρώ», όπως αναφέρεται. Έτσι, η Μπαρτσελόνα διασφαλίζει την παρουσία της στο παρόν, χωρίς να δεσμεύει απόλυτα το μέλλον της σε ένα ευρωπαϊκό μπασκετικό τοπίο που ενδέχεται σύντομα να αλλάξει δραστικά.