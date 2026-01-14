Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/01) - Με Κύπελλο Ελλάδας, Euroleague και Κόπα Άφρικα

Eurokinissi Sports

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Σε περίπτωση θέση είναι οι αναμετρήσεις του Κυπέλλου Ελλάδας για τα προημιτελικά, καθώς στις 15:00 θα ξεκινήσει το Λεβαδειακός - Κηφισιά, ακολουθεί στις 17:00 το ΑΕΚ - ΟΦΗ και στις 18:30 το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, ενώ η αυλαία θα πέσει στις 20:30 με το Παναθηναϊκός - Άρης και μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Euroleague, μια και το απόγευμα στις 20:30 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται κόντρα στην Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική, τη στιγμή που ο Άρης στις 20:00 θα αντιμετωπίσει την Χάποελ Ιερουσαλήμ. Αμφότερα τα ματς θα μεταδοθούν από τα κανάλια της Nova.

Τέλος, από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδοθούν οι δύο ημιτελικοί του Κόπα Άφρικα, μια και στις 19:00 η Σενεγάλη θα παίξει κόντρα στην Αίγυπτο, ενώ στις 22:00 θα πραγματοποιηθεί το Νιγηρία - Μαρόκο.

