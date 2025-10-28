Προσοχή! 183 εκατομμύρια κωδικοί πρόσβασης Gmail έχουν κλαπεί - Πώς να ελέγξετε τον δικό σας

Οnsports Τeam

Δείτε πώς μπορείτε να ελέγξετε αν ο κωδικός πρόσβασής σας έχει παραβιαστεί

Μία κλοπή μόλις αποκαλύφθηκε και αφορά στους κωδικούς πρόσβασης του Gmail.

H παραβίαση δεδομένων σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, αλλά αποκαλύφθηκε πρόσφατα από τον Αυστραλό εμπειρογνώμονα στον κυβερνοχώρο Τρόι Χαντ και στον τον ιστότοπό του Have I Been Pwned (HIBP).

Η κλοπή αφορά σε 183 εκατομμύρια κωδικούς πρόσβασης.

Πώς θα ελέγξετε αν τα δεδομένα του email σας έχουν παραβιαστεί

Για να ελέγξετε αν έχετε παραβιαστεί, μεταβείτε στον ιστότοπο Have I Been Pwned και εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στη γραμμή αναζήτησης.

Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Έλεγχος» και ο ιστότοπος θα σας δείξει τη λίστα των παραβιάσεων δεδομένων που επηρεάζουν τη διεύθυνση email σας.

Ακόμα και αν δεν περιλαμβάνονται στην πρόσφατη παραβίαση του Gmail, τα στοιχεία σας ενδέχεται να έχουν εμπλακεί σε παλαιότερες παραβιάσεις που χρονολογούνται πάνω από μια δεκαετία.

Εάν είστε ένας από τους 183 εκατομμύρια ανθρώπους που επηρεάστηκαν από αυτό το τελευταίο περιστατικό, πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του email σας το συντομότερο δυνατό.

Μόλις το κάνετε αυτό, ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο παραγόντων (2FA), αν δεν το έχετε κάνει ήδη, η οποία στέλνει έναν κωδικό στο smartphone σας για να συνδεθείτε στους online λογαριασμούς σας.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Χαντ στη Daily Mail, αυτό το περιστατικό δεν είναι μια μεμονωμένη παραβίαση, αλλά μια συλλογή «αρχείων καταγραφής κλοπής» – μια σειρά αρχείων δεδομένων που δημιουργήθηκαν και συγκεντρώθηκαν από «κακόβουλο λογισμικό» (malware), αλλά η δεν υπάρχει καμία πληροφορία για την ταυτότητα των δραστών.

Ο ειδικός τόνισε ότι δεν είναι μόνο ο κωδικός πρόσβασης που σχετίζεται με τον λογαριασμό email σας που ενδέχεται να έχει παραβιαστεί.

Σε κίνδυνο βρίσκονται επίσης οι μοναδικοί κωδικοί πρόσβασης που σχετίζονται με τη διεύθυνση email σας και που χρησιμοποιείτε και σε άλλους ιστότοπους, όπως Amazon, eBay και Netflix.

Οι ειδικοί σε κάθε περίπτωση συνιστούν έναν ισχυρό κωδικό πρόσβαση, αποτελούμενου από τουλάχιστον 16 χαρακτήρες, που θα περιλαμβάνουν συνδυασμό κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων, καθώς και αριθμών και συμβόλων.